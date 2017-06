Le festival d'humour ComediHa! poursuit sa progression

(Québec) Même sans grande vedette internationale, le festival d'humour ComediHa! s'est déroulé à guichets fermés cette année selon son président et fondateur, Sylvain Parent-Bédard.

«Pour nous, à guichets fermés, ce sont les 45 000 places vendues pour les spectacles. Mais on calcule que le nombre de visiteurs total est généralement 10 fois plus élevé», a déclaré Parent-Bédard mercredi en conférence de presse, dressant un bilan positif du 18e festival.

Et après avoir attiré à Québec les Roberto Benigni, John Malkovich, Bill Cosby, Whoopi Goldberg, Jerry Seinfeld et Jamel Debouzze, Sylvain Parent-Bédard jure qu'il n'a pas abandonné le créneau des grandes vedettes internationales même si aucun grand nom de cette stature n'était présent cette année.

«Ça fait toujours partie des plans, mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, dont l'agenda des artistes et le budget. Nous sommes passés très près cette année, mais ça n'a pas fonctionné. Cependant, il y a déjà des négociations en cours pour l'an prochain et nous sommes toujours intéressés par les humoristes de langue anglaise», a commenté Parent-Bédard.

Celui-ci a ajouté qu'un nouveau commanditaire majeur pourrait également s'associer au festival en 2018. «Nous les avons rencontrés ce matin à Montréal. L'avenir est prometteur», a-t-il déclaré en se gardant bien de dévoiler le nom de l'entreprise en question.

Au total, ce sont plus de 100 spectacles avec 450 artistes qui ont été présentés durant les 10 jours du festival et plus de 40 heures de télévision qui ont été produites par Québecomm, la société mère de ComediHa!, dont la huitième saison de la série LOL.