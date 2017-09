Nico Archambault, roi du disco

Le grand public le connaît comme l'un des juges de l'émission Les dieux de la danse à Radio-Canada. Les plus grands connaisseurs de danse ont suivi son parcours depuis sa participation à la compétition de danse So you think you can dance Canada, qu'il a remportée en 2008, jusqu'au spectacle Carte blanche de Coeur de pirate au Festival d'été l'an dernier, qu'il avait chorégraphié. A-t-on mentionné qu'il avait dansé aux côtés de Janet Jackson et de Madonna?

Le danseur de 32 ans était donc très occupé par différents projets lorsqu'il a été approché par des producteurs français pour incarner Tony Mareno, un garçon de la classe moyenne qui passe ses fins de semaine à danser dans les discothèques. Nico Achambault n'avait pas de grand intérêt pour ce genre de spectacles. «La comédie musicale n'a jamais été un domaine qui m'attirait particulièrement. Et le fait que je n'étais pas chanteur, je croyais que c'était inaccessible», raconte-t-il. Mais les producteurs ont réussi à le convaincre, surtout qu'il n'avait pas à chanter dans le spectacle, mais plutôt à jouer la comédie. Il a toutefois dû travailler sur sa diction surtout lors de la présentation des 70 spectacles en France.

Un Tony personnel

Pour incarner le personnage de Tony, Archambault dit avoir visionné quelques fois le film sorti il y a 40 ans. Mais il tenait à lui donner sa touche personnelle. «L'idée c'était de m'inspirer de l'essence que Travolta avait, mais sans tomber dans l'imitation ou la parodie», précise-t-il. Car la performance de Travolta a été si marquante qu'on se souvient à peine de l'histoire du film ou du personnage principal féminin, Stéphanie, qui sera joué à Québec par la danseuse et chorégraphe Wynn Holmes, aussi épouse d'Archambault.