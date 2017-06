Mario Pelchat et les Prêtres au Centre Vidéotron

Pour cette performance, qui fera la part belle aux chants sacrés, Pelchat accueillera aussi Sophia-Rose Boulager, que le public a pu découvrir à l'émission La Voix. Les billets seront en vente le 22 juin, à 10h, au coût de 63$ au ticketmaster.ca ou au 1-855-790-1245. Une prévente pour le fan-club du chanteur et pour les membres Première place se tiendra le 20 juin, et une pour les membres des Remparts et de l'infolettre Centre Vidéotron aura lieu le lendemain.