Lady Gaga et le prince Williams parlent de santé mentale

Le prince William a convaincu Lady Gaga de participer à sa campagne visant à persuader les gens de parler plus franchement de leur santé mentale et de déboulonner les mythes entourant ces enjeux.

L'héritier du trône britannique a publié une vidéo, mardi, dans laquelle il discute avec la chanteuse à l'aide du logiciel FaceTime. Il se trouve chez lui à Londres tandis qu'elle est dans sa résidence de Los Angeles. Le prince William affirme qu'il «est temps que tout le monde parle et se sente normal face à la santé mentale. C'est la même chose que la santé physique». Lady Gaga répond que parler plus ouvertement de santé mentale permettrait aux gens de sentir qu'ils n'ont plus à se cacher. Le prince William, sa femme la duchesse de Cambridge et son frère le prince Harry ont fait de la maladie mentale l'enjeu principal de leurs engagements bénévoles.