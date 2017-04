Y étiez-vous? Alanis Morissette au Colisée, en 1999

(Québec) La tornade nommée Alanis Morissette est passée rapidement avec l'album Jagged Little Pill . Tellement, que lorsque l'artiste est venue faire sa première visite à Québec avec les chansons de son album suivant, sa cote était déjà à la baisse.

Lorsqu'elle s'est arrêté en ville, le 13 mai 1999, Morisette venait de lancer Supposed Former Infatuation Junkie, une proposition davantage contemplative, bien accueillie par la critique, mais qui contrastait avec son enregistrement précédent. Elle a donné un spectacle costaud, qu'elle a amorcée, selon Michel Bilodeau, sur les lieux pour Le Soleil, en lionne, passant en peu de temps de Baba, en ouverture, à l'incontournable Hand In My Pocket, où elle dansait «telle un derviche tourneur», soulevant rapidement ses fans.

«You Oughta Know, légèrement modifiée, dotée d'une pulsation électronique, fait monter la pression tandis qu'Uninvented, après une fabuleuse intro au piano, galvanise la foule», constatait Bilodeau.

Ils étaient 6000 à avoir été comblés par une Morisette qui insérait, ça et là, quelques lignes de français. Au vu de l'immense popularité de Jagged Little Pill, ce score avait été considéré décevant. Mais Québec n'avait pas fait exception: partout au Canada, les spectateurs avaient été moins nombreux à se déplacer, comme quoi il n'est pas toujours facile d'aller de l'avant tout en conservant le succès commercial...

Y étiez-vous?

