Dave Douglas et Riverside avec Carla Bley au Grand Théâtre

(Québec) Voilà une nouvelle qui va plaire aux amateurs de jazz et aux mélomanes tout court: Riverside, le groupe codirigé par Dave Douglas et Chet Doxas, s'arrêtera à Québec pour célébrer l'univers de Carla Bley. La jazzwoman se joindra au quatuor lors de ce spectacle qui se tiendra le 5 juillet, au Grand Théâtre.

Riverside réunit, outre le prolifique Douglas (John Zorn, Tiny Bell Trio, Keystone) à la trompette et Chet Doxas au saxophone ténor et à la clarinette, Steve Swallow (basse) et Jim Doxas (batterie). Les quatre complices se sont imposés en 2014 avec leur premier enregistrement, éponyme, et leur première tournée, inspirés de l'univers de Jimmy Giuffre.

Pour son nouvel album, Riverside propose un coup de chapeau à Carla Bley. Or plutôt que de simplement reprendre ses compositions, la troupe prévoit un album de matériel original dans l'esprit des oeuvres de Bley. Un enregistrement, forcément sans le piano propre à Bley, est prévu pour le 16 juin. En revanche, pour certains concerts, la respectée musicienne sera de la partie, du haut de ses 80 ans, et ce sera le cas lorsque Riverside s'arrêtera à Québec.

«La première fois que j'ai entendu Riverside, ça m'a immédiatement rappelé comment Ornette [Coleman] et Don [Cherry] phrasaient et jouaient ensemble, a fait savoir Bley, par voie communiqué. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu ça.»

«Des monuments»

Le directeur de la programmation au Grand Théâtre, Michel Côté, n'est pas peu fier de ce coup de filet: «Pour nous, d'avoir des monuments trompettistes comme Douglas, avec les frères Doxas côté montréalais, c'est vraiment intéressant. Et c'est épatant de pouvoir présenter des musiciens de générations différentes - Bley a 80 ans, Swallow 76, Douglas 54 et les frères Doxas, fin trentaine, début quarantaine.»

Le concert sera présenté à la salle Octave-Crémazie. Les billets seront en vente le jeudi 20 avril, dès 10h, au coût de 39,50 $ (étudiants) et 46 $ taxes incluses, frais de service de 5,50 $ en sus, à la billetterie du Grand Théâtre, au 418-643-8131 ou au billetech.com.