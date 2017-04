Xavier Rudd, Timber Timbre et Lisa Leblanc au Festif!

Nicolas Houle

Le Soleil

(Québec) Pour sa huitième cuvée, le Festif! de Baie Saint-Paul s'offre une programmation dense, qui réunit différents pans de la musique d'ici et d'ailleurs. Outre quelques visages de l'étranger, dont Caravan Palace et Xavier Rudd, on pourra voir, du 20 au 23 juillet, les Martha Wainwright, Bran Van 3000, Voivod, Alaclair Ensemble, Richard Séguin et Klô Pelgag.