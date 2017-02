Le Palais Montcalm à retaper

(Québec) Décidément, le Palais Montcalm a la guigne depuis qu'on a décidé de l'agrandir pour en faire une véritable «Maison de la musique». Lui qui a connu moult péripéties durant les travaux qui se sont étirés jusqu'en 2007 devra déjà être retapé : une bonne partie de son parement extérieur sera démoli et remplacé, a constaté Le Soleil. Des poursuites judiciaires sont (encore) envisagées.

«Effectivement, ces travaux [d'agrandissement] sont assez récents. On comprend bien qu'une durée de vie, ce n'est pas 10 ans, 12 ans. Il y a une problématique, une déficience à quelque part.» C'est Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, qui discute du dossier avec nous.

«Les ancrages de ces murs-là éprouvent des difficultés», explique celui qui a été secrétaire général de la Société immobilière du Québec dans une autre vie. La structure est si abîmée que des supports en bois ont été installés pour la soutenir. Il est temps de les enlever : «L'objectif, c'est de réaliser les travaux cet été.»

Même si la corvée est imminente, il n'y a pas encore de présumé coupable identifié dans cette cause. «Est-ce une déficience de conception ou est-ce une déficience de réalisation?» demande M. Julien. Donc, qui des dessinateurs des plans ou de l'entrepreneur qui a fixé les revêtements aurait mal fait son boulot?

Il faudra débâtir le tout pour trancher la question. Dès lors, on aura une bonne idée du groupe qui pourrait être ciblé par la Ville : «On va transférer le dossier aux affaires juridiques.»

Et elles coûteront combien ces défaillances? Notre interlocuteur a des évaluations en main... mais refuse de les divulguer tant que les contrats ne seront pas signés.

Au fait, quels murs devront être retapés? Pas simple de nous situer exactement sur le bâtiment multiforme. Jonatan Julien fait référence aux «murs arrondis» sur les côtés de l'immeuble.

Pas de précisions au Service des communications de la Ville de Québec. Sylvain Gagné, un des porte-parole de l'administration, était pour le moins réservé durant notre échange. Il faisait référence à de simples travaux d'«entretien», pas au démantèlement complet desdites structures puis à leur reconstruction. Il ajoute néanmoins : «C'est les parements qui ont été installés lors de l'agrandissement.»

À la lecture des plans architecturaux, on constate que la maçonnerie de pierres de marbre et le revêtement en plaques de fibrociment devront être démontés sur trois faces du Palais Montcalm, dans le haut. Ce sont essentiellement des murs de la structure érigée durant l'expansion de la salle. Pour vous situer un peu plus, notons qu'il faudra enlever les grandes lettres «Palais Montcalm» au sommet des flancs de l'édifice pour reconstituer la paroi.

L'entreprise aura une certaine envergure; les plans présentent plusieurs emplacements où installer une grue. «C'est un chantier assez important», confirme Jonatan Julien. Le projet estival promet d'être complexifié par les besoins des résidents du Palais Montcalm et les utilisateurs de la place d'Youville, dont des festivals. Il ne faudra pas les déranger.

L'équipe du Palais Montcalm ne semble toutefois pas dans le coup. «Je ne suis pas du tout au courant des travaux», laisse tomber la directrice des communications et du marketing, Claudie Lapointe. «Je n'ai aucune idée des détails. Vous me l'apprenez.»