Y étiez-vous? Asia au Colisée, en 1983

Le 6 août 1983, soit peu après la sortie de son deuxième album, Alpha, et quelques mois avant de virer temporairement Wetton, Asia s'arrêtait au Colisée de Québec. Le supergroupe, complété du guitariste Steve Howe, du batteur Carl Palmer et du claviériste Geoff Downes, était arrivé avec une scénographie originale, où les musiciens étaient installés sous un immense triangle lumineux représentant le «A» du band. Downes, qui avait des airs de tennisman, arborant culottes courtes et espadrilles blanches, faisait dos à la foule, sur une plateforme surélevée à l'arrière-scène, où était disposée son armée de claviers - un miroir lui permettait de voir ce qui se passait derrière lui. De grands écrans, également de forme triangulaire accueillaient des projections.

La bande a amorcé la soirée sur Wildest Dreams, cumulant les titres aux lignes mélodiques accrocheuses, dont les incontournables Sole Survivor, Only Time Will Tell ou encore la ballade The Smile Has Left Your Eyes. Les virtuoses - et gros égos! - s'étaient bien sûr réservé des sections solos. Downes a ouvert le bal, puis Howe, et enfin Palmer, sur sa scène pivotante, dans Here Comes The Feeling.

Pierre Lebel, qui couvrait le concert pour Le Soleil, concluait sa critique en parlant d'une «soirée parfaitement réussie, en raison de la virtuosité des musiciens et de l'énergie constante qu'ils ont mise dans l'interprétation de leurs chansons.»

Les Québécois de Morse Code avaient chauffé les planches pour une portion de la tournée canadienne. Les quelque 8000 personnes réunies au Colisée leur avaient réservé un excellent accueil.

Y étiez-vous?

Réagissez au houle.lesoleil.com