John Wetton, la voix d'Asia et de King Crimson s'est tue

(Québec) Le chanteur et bassiste John Wetton n'est plus. Le musicien, qui s'est illustré au sein de diverses formations de rock progressif, dont King Crimson et Asia, est décédé des suites d'un cancer du côlon.

Depuis quelques années déjà, l'artiste anglais ne cachait pas qu'il devait combattre la maladie. Il semblait sur la voie de la guérison, à tel point qu'il comptait rejoindre la formation Asia le temps d'une croisière en février et d'une tournée en mars et en avril. Or le 12 janvier, il a fait savoir que son équipe médicale lui avait recommandé de se retirer et qu'il devait subir de nouveaux traitements de chimiothérapie.

Wetton, qui a fait ses premiers pas avec Family, s'est fait connaître au sein de King Crimson. Il est la voix et la basse mordante qu'on peut entendre sur les albums Larks' Tongues in Aspic (1973), Starless and Bible Black (1974) et Red (1974), qui ont fait histoire.

Après un bref passage dans Uriah Heep, Wetton a formé le trio U.K. avec le batteur Bill Bruford, le claviériste et violoniste Eddie Jobson, ainsi que le guitariste Allan Holdsworth. La formation a pondu deux albums, dont le premier, éponyme (1978), est fort bien coté chez les amateurs du genre.

Wetton a cofondé en 1981 le supergroupe Asia avec Carl Palmer (batterie), Steve Howe (guitare), Geoff Downes (claviers), délaissant le progressif pour une pop rock radiophonique. Le quatuor a immédiatement connu le succès et atteint les sommets du palmarès avec des titres comme Heat of the Moment et Only Time Will Tell.

Wetton a quitté, puis réintégré Asia à quelques reprises jusqu'à récemment, tout en développant une carrière solo. Il a aussi retrouvé U.K. pour quelques tournées entre 2011 et 2015.

John Wetton a longtemps combattu une dépendance à l'alcool. Son entourage a d'ailleurs fait savoir, par voie de communiqué, qu'il n'était pas peu fier de partager le fait qu'il était sobre depuis 11 ans et qu'il faisait du bénévolat pour parler de son expérience. Wetton laisse dans le deuil sa femme Lisa, qu'il avait récemment mariée, son fils Dylan, qui a 18 ans, son frère Robert et sa mère Peggy.