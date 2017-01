Y étiez-vous?: Manu Chao sur les Plaines, en 2001

(Québec) Manu Chao est récemment sorti d'un long mutisme discographique, faisant paraître la chanson Moonlight Avenue, un duo, sous la bannière de TI.PO.TA. Trop tôt pour savoir si l'ancien de la Mano Negra s'apprête à reprendre la route pour venir au Québec, or on se rappellera qu'il est venu sur les plaines d'Abraham deux fois plutôt qu'une...

C'est en effet à Manu Chao que revenait l'honneur d'ouvrir le Festival d'été de Québec, le 5 juillet 2001. Depuis plusieurs années, déjà, on espérait la présence de l'artiste à l'événement. S'il a omis d'apparaître à son point de presse ce jour-là, il s'est pleinement donné pour offrir un concert festif!

À l'époque, Chao venait tout juste de faire paraître son deuxième album, Próxima Estación : Esperanza. Accompagné d'une dizaine de musiciens, il avait défendu son matériel solo, dont l'incontournable Clandestino, non sans insérer des pièces de la Mano Negra, en cours de route, et ponctuer sa performance de «allez Québec!»

«Le singulier personnage a déployé sur scène une énergie digne de l'adolescent dont il a toujours l'air malgré ses 40 ans», écrivait la collègue Kathleen Lavoie, qui couvrait le concert.

Puisque tous les ingrédients semblaient réunis pour que ce 34e FEQ démarre de manière explosive, le soleil et la chaleur étaient aussi de la partie.

En 2001, des chiffres circulaient encore pour évaluer les foules au festival et on parlait alors de 30 000 personnes. Chao est revenu six ans plus tard, pour ce qui a été de fiévreuses retrouvailles.

Y étiez-vous?

