Muse et Iron Maiden à Québec le même soir...ça joue dur!

Un premier gros nom est enfin sorti vendredi: Muse, qui assurera le concert de clôture, le 16 juillet, sur les plaines d'Abraham.

Même si le groupe était en ville à pareille date l'an dernier, pour deux concerts, c'est sans doute un bon coup. La popularité du trio ne se dément pas et ce sera son premier passage sur les plaines d'Abraham. Qui plus est, la proposition risque d'être assez différente, car le band ne peut pas arriver avec tous ses dispositifs scéniques et parce que Drones date de 2015. On pourrait avoir, donc, une sorte de «best of» de Muse, davantage axé sur la performance que sur les effets spéciaux...

Mais au-delà de l'annonce, ce qui est intéressant, c'est le moment où cette annonce a été faite: le matin même de la mise en vente des billets d'Iron Maiden, pour le concert au Centre Vidéotron. Concert qui a lieu, justement, le même soir que celui de Muse. Curieux hasard!

Personne ne le dira ouvertement, mais on n'est pas dupe: il y a une compétition qui s'est installée entre le Centre Vidéotron et le Festival d'été de Québec. Et ça peut être très sain, amenant les deux organisations à se dépasser.

Or le fait qu'Iron Maiden vienne se produire au Centre Vidéotron le 16 juillet, la date du concert de clôture de l'événement, ne risque pas de servir tout le monde - c'était déjà arrivé, remarquez, en 2012... Plusieurs amateurs des deux formations se retrouvent donc devant un choix à faire. Et sans doute que pour être sûr que ceux qui pourraient potentiellement venir à Muse, plutôt qu'à Maiden soient au courant de l'offre, le FEQ a fait son annonce vendredi matin.

Donc après avoir reçu un jab du Centre Vidéotron, le FEQ a donné un jab à son tour. C'est de bonne guerre.

On peut se féliciter qu'on aura les deux formations à Québec, ce qui est vrai, mais on aurait été véritablement gagnant si Maiden s'était produit à l'intérieur du Festival ou dès le lendemain... Idem pour les groupes, qui risquent d'avoir des foules un peu moins grosses que ce qu'ils auraient eu si les fans avaient été moins sollicités...