Megadeth promet un retour à Québec cet été

«See you this summer!», a lancé Mustaine aux centaines d'admirateurs qui remplissaient le bar de la rue Saint-Jean juste avant de quitter les lieux vers minuit jeudi soir. Les derniers passages de Megadeth à Québec remontent à mars 2016 au Centre Vidéotron et au Festival d'été 2015 sur les plaines d'Abraham.

C'est d'ailleurs vraisemblablement à l'un de ces deux endroits que le groupe californien se produira cet été. Le FEQ se déroulera du 6 au 16 juillet et Megadeth est disponible du 6 au 12, présentant des spectacles au Wisconsin et en Illinois les 13, 14 et 15 juillet. Le 16, ni les plaines, ni le Centre Vidéotron ne seront disponibles puisque le groupe Muse monopolisera les premières alors qu'Iron Maiden se produira au second.

Il serait également surprenant de voir les amis de Vic Rattlehead dans la capitale durant la période du 30 juillet au 19 août puisque le quatuor sera alors sur le vieux continent pour faire la très lucrative tournée des festivals européens.