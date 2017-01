Data de Manuel Roque: corps agile

Le vaste espace de l'auditorium du pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), avec ses plafonds élevés, était l'endroit idéal pour cette pièce. Manuel Roque s'étant inspiré en partie de ses voyages dans les déserts américains, le lieu recréait cette impression d'immensité. Un rocher en papier de type aluminium et un tapis blanc posé sur le sol étaient les seuls éléments de décor.

Sans autre artifice, soutenu par la puissante musique du Requiem de Gabriel Fauré, le petit homme nous a captivés tout le long. Manuel Roque ne fait pas que danser, il fait bouger chaque partie de son corps. Il débute par le tronc dans le premier segment. Torse nu, il dévoile chaque vertèbre de la colonne, chaque os de la cage thoracique et des épaules.

En entrevue, le Français d'origine, qui a d'abord été formé comme acrobate de cirque, disait s'être tourné vers la danse parce qu'elle offrait des possibilités infinies. C'est vrai. Mais on avancerait aussi que la danse profite des possibilités infinies du corps de Manuel Roque. Agile, souple, fort, capable de se contorsionner, de se désarticuler, d'onduler : il semble n'avoir aucune limite. Ce que peut accomplir cet homme est fascinant.

Comme deuxième tableau, les muscles, les os et les muscles du visage étaient particulièrement sollicités. Nous avons bien aimé la troisième partie de la pièce qui se voulait un clin d'oeil au ballet. Ainsi que la quatrième, dans laquelle Roque bougeait ses bras en petits mouvements avec délicatesse. La danse changeait de tempo et d'intensité en symbiose avec la musique de Fauré. Roque semblait envoûté par cette dernière.

Trouver sa propre identité

Après avoir travaillé pour Marie Chouinard, Sylvain Émard et Dominique Porte, Roque expliquait vouloir trouver sa propre identité. Il est sur la bonne voie avec cette pièce.

Data est la première oeuvre chorégraphique de Roque. Elle permet de montrer l'étendue du talent de ce danseur qui n'a pas fini de nous surprendre. Certains éléments restent à travailler pour donner un fil conducteur à l'ensemble et assurer des transitions plus en douceur entre les différents segments. Mais on a déjà hâte de voir le prochain solo qu'il nous prépare et qu'il décrit comme plus athlétique. Ça promet!

Manuel Roque présente de nouveau Data vendredi, à 20h, à l'auditorium du pavillon Lassonde du MNBAQ.