 Jean-Michel Jarre fera une première tournée américaine... à 68 ans! 

Dans la foulée de la sortie d'Oxygène 3, début décembre, et 40 ans après le premier opus du nom, le compositeur a annoncé lundi qu'il jouerait, en mai, à Toronto, Montréal, puis dans plusieurs villes des États-Unis.

Le musicien français âgé de 68 ans a choisi des salles de tailles très variées, de 3100 places en Pennsylvanie jusqu'au Centre Bell de Montréal qui peut contenir 15 000 personnes en configuration concert.

À New York, il se produira au Radio City Music Hall, l'une des salles les plus célèbres de la ville.

Jusqu'ici, Jean-Michel Jarre n'avait fait qu'un seul concert en Amérique du Nord, le célèbre Rendez-Vous in Houston, qui a attiré entre 1 et 1,5 million de personnes le 5 avril 1986 dans la cité texane.

À l'époque, l'événement avait été considéré comme le plus grand concert de l'Histoire par l'audience.

Prévu initialement pour célébrer les 150 ans du Texas et de la ville de Houston, le concert avait été l'occasion de rendre hommage aux astronautes morts deux mois et demi plus tôt dans l'explosion de la navette spatiale Challenger quelques secondes après son décollage.

Jean-Michel Jarre avait initialement obtenu que l'un des astronautes de la mission, Ron McNair, joue du saxophone en duplex depuis l'espace durant le concert.

Le musicien français a, plus tard, fait mieux, en rassemblant quelque 2,5 millions de personnes lors du concert de La Défense, le 14 juillet 1990, puis 3,5 millions, à Moscou, le 6 septembre 1997.

Ces derniers mois, Jean-Michel Jarre s'est montré très prolifique musicalement, publiant, en 14 mois, trois albums : Eletronica 1: The Time Machine, Electronica 2: The Heart of Noise et Oxygène 3.