Y étiez-vous?: Cyndi Lauper au Colisée, en 1984

L'exubérante chanteuse à la crinière orangée avait été précédée par plusieurs grands succès, qui avaient envahi les ondes radio ou celles des chaînes MTV et MuchMusic - MusiquePlus n'avait pas encore ouvert ses portes à l'époque. Et bien qu'elle n'avait alors qu'un seul album à son actif, elle avait su transformer le Colisée «en une gigantesque piste de danse» le 14 novembre 1984, selon Michel Bilodeau, qui avait été dépêché sur les lieux pour Le Soleil.

Un jeune groupe féminin, qui n'allait pas tarder à être plus connu par la suite, s'était chargé de la première partie : The Bangles. Puis, Lauper a fait son entrée en arborant un immense chapeau, tandis que son groupe se lançait dans When You Were Mine, chanson écrite par un certain Prince. Son album She's So Unusual y est passé en entier et comme les succès y étaient nombreux, Girls Just Want to Have Fun, All Through the Night, She Bop et Time After Time en tête, elle n'avait eu aucun mal à soulever la foule. Elle avait même annoncé fièrement qu'elle avait battu un record établi par les Beatles en hissant ces quatre chansons d'un même microsillon au top 10 américain.

La chanteuse avait inséré deux pièces de son ancienne formation, Blue Angel, ainsi que Goonies «R» Good Enough, la chanson qu'elle avait écrite pour le film The Goonies, bien qu'il n'était pas encore sorti dans les cinémas.

«Cette chanteuse est très à l'aise sur scène, notait Michel Bilodeau. Elle possède un magnétisme et une chaleur qui ont ramené le Colisée aux dimensions d'une petite salle.»

Quelque 5500 fans s'étaient déplacés pour voir Cyndi Lauper à l'oeuvre.

