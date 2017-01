Arcade Fire revient, accompagné de Mavis Staples

On n'a toujours pas de date de parution pour le successeur de Reflektor, mais plusieurs informations laissent croire à une sortie en 2017, dont un premier simple, I Give You Power, qui a fait son apparition jeudi, d'abord uniquement sur la plateforme Tidal, puis dans YouTube.

Sur ce nouveau titre, fortement axé sur la rythmique, le collectif a invité la chanteuse Mavis Staples à lui faire écho, de sa voix soul.

Comme pour le groupe Gorillaz, qui au aussi lancé une composition engagée jeudi, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis a motivé la formation montréalaise à partager son nouveau matériel à ce moment précis. Outre la ligne «I give you power», on peut entendre Win Butler chanter «I can take it all away - watch me!».