Sur le radar

Le DJ et réalisateur français Wax Tailor s'apprête à débarquer à Québec. Celui qui est né Jean-Christophe Le Saoût se produira dimanche à l'Impérial avec les titres de son récent By Any Beats Necessary. Il proposera une sorte de voyage musical dans les grands espaces états-uniens, où son mariage de hip-hop, de soul, de blues et même de funk prend une teneur cinématographique. L'Orange assurera la première partie. Ouverture des portes à 19h. Entrée : 30 $ Nicolas Houle

Un Voeu à La Chapelle

Entre le folklore et l'urbanité, Arleen Thibault poursuit son périple avec son spectacle Le voeu, qu'elle a eu l'occasion de faire voyager aux quatre coins de la province, mais aussi en France. La conteuse originaire de Québec a vu l'an dernier sa création sacrée oeuvre de l'année en Chaudière-Appalaches par le Conseil des arts et des lettres. En attendant la parution d'un livre-disque consacré à son Voeu et attendu sous peu, elle fera revivre ses personnages sur la scène du Centre d'art La Chapelle vendredi. Geneviève Bouchard

Des films surprenants

Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi a remporté l'ours d'or de la Berlinale de 2016.

La cinquième édition du Panorama des cinémas du présent débute ce jeudi, à 19h, à la salle Multi de Méduse, avec la présentation des Arts de la parole, film iconoclaste d'Olivier Godin - le réalisateur québécois sera sur place pour échanger avec le public. L'événement programmé par Antitube présente cette année cinq longs métrages et deux cours, dont Vole, vole tristesse de Miryam Charles, avant la projection du film de Godin. Outre ceux-ci, on note la présence du très bon Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi. L'ours d'or de la Berlinale de 2016, touchant et méditatif documentaire sur les migrants, sera à l'affiche vendredi à 15h, au Musée de la civilisation. Signalons aussi la première québécoise de La loi de la jungle d'Antonin Peretjatko, un des 10 meilleurs films de 2016 selon Les cahiers du cinéma. Le réalisateur français sera présent samedi, 19h, à la salle Multi. Programmation : www.antitube.ca/fr/programme/623/. Entrée : 6 $ à 8 $ Éric Moreault

USS lance son deuxième album