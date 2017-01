Fabien Cloutier porte ses régionalismes sur scène

Il livrera ses chroniques d'humeur créées pour l'émission de radio d'ICI Radio-Canada Première Plus on est de fous, plus on lit! Les bédéistes Djief, Paul Bordeleau et Richard Vallerand de La shop à bulles dessineront en direct dans ce spectacle dont la mise en scène a été confiée à Marie-Hélène Gendreau. Une proposition originale qui attirera certainement un large public les 1er et 2 mars.

Les 16 et 17 mars, ce sera l'occasion de découvrir sous un nouveau jour La vie littéraire de Mathieu Arsenault, alors que son texte servira de base à une performance de l'homme de théâtre Christian Lapointe. Auteure, comédienne et metteure en scène, Véronique Côté présentera son récit La vie habitable avec le comédien Frédéric Blanchet les 11 et 12 mai. La soirée du 20 mai nous fera voyager alors que l'auteure Juliana Léveillé-Trudel racontera son livre Nirliit au son des chants inuits.

Deux soirées de poésie sont également au programme. Les 16 et 17 février, le poète performeur lyonnais Fred Griot occupera la Maison de la littérature. Le 22 avril, ce sera au tour de Jérémie Francoeur et d'une équipe de comédiens de donner vie au collage de textes de poètes contemporains baptisé Gargariser.

Contes à l'honneur

Les contes seront également à l'honneur à quatre reprises. La série C'est ben pour dire! prendra son envol le soir de la Saint-Valentin, alors que l'artiste Yolaine présentera des Contes à faire rougir les fraises. Olivier Turcotte (14 mars), Patrick Courtois (11 avril) et Patrick Dubois (9 mai) prendront aussi part à la série.

Quel plaisir de se faire raconter des histoires! C'est ce que feront Lise Gauvin et Pascale Montpetit le 29 avril à l'occasion d'une croisière littéraire sur le fleuve Saint-Laurent. Des textes de Dany Laferrière et de Nicole Brossard notamment agrémenteront cette traversée se déroulant dans notre imaginaire.

Les amateurs de bandes dessinées sont quant à eux conviés aux 24 heures de la BD d'Angoulême à Québec où ils pourront rencontrer des bédéistes en action le 24 janvier, de 10h à 23h.

Plus de 50 activités auront lieu jusqu'au mois de juin dans l'édifice de la rue Saint-Stanislas. Pour connaître les détails : maisondelalitterature.qc.ca