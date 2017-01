Y étiez-vous ?: The xx à l'Impérial, en 2012

(Québec) Le grand retour des xx sur album, vendredi, avec l'excellent I See You , rappelle un non moins excellent souvenir : le concert du groupe à l'Impérial, le 24 octobre 2012.

Le trio constitué de Romy Madley Croft (voix, guitare), Oliver Sim (voix, basse) et Jamie Smith (rythmes, claviers) en était à sa première visite à Québec. On avait eu des échos partagés de la première tournée du band, selon lesquels les jeunes artistes n'avaient pas encore leur plein aplomb sur scène. Or lors de ce spectacle, les Britanniques en étaient à leur deuxième album, Coexist, et avaient visiblement acquis toute l'expérience nécessaire pour apparaître en pleine maîtrise de leur univers minimaliste.

Les trois musiciens avaient partagé presque l'entièreté de leurs deux albums avec, curieusement, une préférence pour leur tout premier, éponyme. Ce choix avait été le bon : chaque pièce avait fait mouche à sa façon, qu'il s'agisse de Basic Space, avec ses silences efficaces, de Sunset, avec ses mélodies poignantes, ou encore de l'hypnotique Infinity.

Si, en studio, la musique du trio peut être introspective et mélancolique, sur les planches, elle prenait de l'expansion, servie avec justesse par les trois comparses, qui oeuvraient sans filet tellement la nuance était au programme. Le tout était magnifié des éclairages réussis, ainsi que des projections appropriées.

Le public avait très bien répondu à l'appel : l'Impérial était complet, avec plus de 900 personnes, qui chantaient souvent en choeur avec The xx.

Y étiez-vous?

