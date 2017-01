Adrian Belew de retour à Québec

(Québec) Le chanteur et guitariste Adrian Belew revient à Québec. Celui qu'on a pu voir auprès des Frank Zappa, David Bowie et King Crimson se produira le 14 mai à la salle Jean-Paul Tardif.

Pour cette nouvelle visite, l'artiste américain, qui a aussi oeuvré avec Nine Inch Nails, en plus de poursuivre une carrière solo, sera entouré de la bassiste Julie Slick et du batteur Tobias Ralph.

Les billets seront en vente le 13 janvier au coût de 49 $ sur lepointdevente.com ainsi qu'à la billetterie de la salle Jean-Paul Tardif dès midi.