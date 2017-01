Sur le radar

Si la comédie Le songe d'une nuit d'été a pu compter sur une multitude de versions et de relectures depuis que William Shakespeare lui a apposé sa griffe, au tournant du XVIIe siècle, on peut dire qu'elle promet de prendre un coup de jeune avec la proposition qui prend l'affiche du Trident la semaine prochaine. Renouant avec la troupe Flip FabriQue, avec qui il a notamment monté dans les deux dernières années le spectacle Crépuscule à l'Agora du Port de Québec, le metteur en scène Olivier Normand rebrasse les cartes en conviant le monde du cirque dans l'univers shakespearien. Dans une traduction de Michelle Allen, acrobates et comédiens uniront leurs forces pour redonner vie à ce classique du 17 janvier au 11 février. Geneviève Bouchard

Pour une troisième année consécutive, le collectif Le vestiaire profite de la saison froide pour dévoiler une nouvelle création sur les planches de Premier Acte. Après Julie - Tragédie canine et Sauver des vies, la compagnie s'installe mardi au théâtre de l'avenue De Salaberry avec Le jeu. Dans la mise sur pied de cette pièce, où un anodin jeu de rôles entre deux amoureux dérape peu à peu en territoire plus angoissant, la troupe s'est entourée de Marie-Josée Bastien, d'Olivier Normand et d'Harold Rhéaume pour explorer les thèmes du jeu, de la peur et de la prédation. Pascale Renaud-Hébert signe le texte en collaboration avec Samuel Corbeil et Marc-Antoine Marceau tandis que Danielle Le Saux-Farmer se charge de la mise en scène, épaulée par Maxime Robin. Le jeu sera présenté à Premier Acte du 17 janvier au 4 février. Détails et billetterie à premieracte.ca Geneviève Bouchard