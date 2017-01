Chaque année, la publication américaine consacrée au milieu du divertissement propose sa revue de l'année, où elle recense les tournées les plus populaires des États-Unis et d'ailleurs, les promoteurs ayant fait meilleure figure, tout comme les arénas, les festivals ou les amphithéâtres.

Dans le top 200 des ventes de billets des arénas, le Centre Vidéotron arrive en 74e position, avec des ventes de 223 032 unités. Si l'on se limite au Canada, l'aréna de Québec apparaît en cinquième position derrière le Air Canada Centre de Toronto (702 516 billets vendus), le Centre Bell de Montréal (571 770), l'aréna Rogers de Vancouver (368 129) et le Casino Rama Entertainment Centre, de Rama, en Ontario (331 004).

Le promoteur montréalais Evenko fait par ailleurs bonne figure avec une 13e position au top 100 des promoteurs, avec plus de 1,36 million de billets vendus.

Coldplay premier

L'artiste ayant vendu le plus de billets en 2016, selon Pollstar? Il s'agit de Coldplay, avec près de 2,68 millions d'unités. Bruce Springsteen (2,29 millions) et Beyoncé (2,24 millions) suivent de près, respectivement en deuxième et troisième position. Le Cirque du Soleil est fort présent avec ses spectacles Toruk (937 835), Varekai (856 881) Kurios (612 080), Amaluna (537 145), Kooza (448 565), Luzia (412 380) et Ovo (390 583). Céline Dion n'est pas en reste avec ses 584 560 billets écoulés, ce qui la place en 38e position sur le plan international.