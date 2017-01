 U2 annonce une tournée en 2017, pas de dates au Québec pour l'instant 

Grâce à des extraits comme With or Without You, Where the Streets Have No Name et I Still Haven't Found What I'm Looking For, «The Joshua Tree» est devenu le premier album du groupe à atteindre les sommets des palmarès aux États-Unis. Le disque s'est écoulé en 25 millions d'exemplaires à travers le monde.

Le volet nord-américain de la tournée sera lancé le 12 mai à Vancouver et se conclura le 1er juillet à Cleveland. Un arrêt est également prévu à Toronto, le 23 juin. Le groupe se déplacera ensuite en Europe, où il jouera à Londres, Berlin et Paris, entre autres.

La première partie des spectacles en Amérique du Nord sera assurée en alternance par Mumford & Sons, The Lumineers et OneRepublic.