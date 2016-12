Guerre contre la drogue: James Taylor annule un concert à Manille

«Je ne vois pas ma musique comme quelque chose de particulièrement politique, mais parfois il faut savoir prendre une position politique», a dit le musicien sur Twitter et Facebook.

«Qu'un État souverain poursuive et punisse en vertu de la loi ceux qui sont responsables du trafic illégal de drogue est bien sûr compréhensible, et même recommandable», a-t-il dit, qualifiant la dépendance aux drogues de «fléau» planétaire. «Mais les informations récentes en provenance des Philippines sur les exécutions sommaires de délinquants présumés, sans procès, en dehors de tout processus légal, sont préoccupantes et inacceptables pour quiconque aime l'État de droit.»

Rodrigo Duterte a remporté la présidentielle en mai en annonçant une guerre antidrogue qui ferait des dizaines de milliers de victimes.

Depuis son entrée en fonctions, 5300 personnes ont été tuées. Le gouvernement rejette les accusations de meurtres extrajudiciaires et affirme que ceux qui sont morts aux mains de la police ont été tués lors d'affrontements avec les policiers.

James Taylor, 68 ans, est devenu célèbre dans les années 70 avec des succès comme Fire and Rain ou You've Got a Friend. Il a remporté cinq Grammy au cours de sa longue carrière.

Dans de récentes entrevues, il racontait s'être battu contre sa dépendance à l'héroïne lorsqu'il était adolescent, avant de devenir célèbre.

Le président de son promoteur local, Ovation Productions, a déclaré à l'AFP que le chanteur avait résisté à ses appels l'exhortant à changer d'avis.

Renen de Guia a dit qu'à sa connaissance, c'est le premier musicien étranger à avoir annulé une tournée dans l'archipel pour ce motif. «On continue avec les autres», a-t-il dit, refusant de s'exprimer sur le fond. «C'est une question très sensible et je ne veux rien dire de plus.»

James Taylor aurait dû se produire à Manille le 25 février.