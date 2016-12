Sur le radar

Il n'y a pas juste Ciné-cadeaux pendant le temps des Fêtes pour voir des films pour toute la famille! Le Musée de la civilisation a concocté une chouette programmation gratuite, du 26 au 31 décembre, à 14h: Alice au pays des merveilles (26); Les 101 dalmatiens (27); Le livre de la jungle animé (28); Les aristochats (29); Rox et Rouky (30) et Oliver et compagnie (31). Ce n'est pas tout: le Musée propose aussi des spectacles, des ateliers gratuits, comme la fabrication d'une maison québécoise pour orner son sapin, et de l'animation. Dans ce dernier cas, il y a La ruelle de Noël (du 26 au 2 janvier, de 12h30 à 16h), où les enfants sont invités à se transformer en chats de ruelle pour participer à des jeux d'agilité féline, de course à la souris et de «cherche et trouve» de madame Miou! On peut avoir tous les détails au www.mcq.org. Éric Moreault