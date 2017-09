Mikaël parmi les gratte-ciels new-yorkais

(Québec) Après s'être fait un nom dans le milieu de la littérature jeunesse, puis s'être distingué en cosignant la série bd Promise , Mikaël vole de ses propres ailes dans un registre adulte. Avec Giant , sa première histoire pour la respectée maison Dargaud, l'auteur et dessinateur s'intéresse au New York des années 30.

La Grosse Pomme fascine Mikaël depuis qu'il est petit. Il comptait bien, un jour, y camper une histoire, mais aucune de ses idées n'avait su le satisfaire pleinement. Puis, il y a cinq ans, le Québécois d'adoption est retombé sur la photo Lunch atop a Skyscraper, ce mythique cliché de 1932 où l'on voit des ouvriers casser la croûte dans les hauteurs.

«J'ai tiré le fil de cette photo et j'ai trouvé mon cadre : New York, 1932, sur le chantier de construction, dans les années de la grande dépression, à la suite du krach de 29, raconte-t-il. J'ai découvert les années 30 en faisant mes recherches et j'ai trouvé que c'était une époque très propice à aborder des thèmes qui avaient une résonnance dans notre contemporain : l'immigration, la crise économique, l'enfermement dans les routines de nos grandes villes.»

C'est ainsi, donc, que Giant, une bd dont le premier de deux volumes vient tout juste de paraître, a trouvé ses sources. On y relate le destin d'un ouvrier aussi costaud que mystérieux, Giant, qui n'est pas particulièrement jasant. Dans ce chantier de construction de gratte-ciel, où des immigrés irlandais viennent chercher une source de revenus pour leur famille restée outremer, plusieurs trouvent la mort. Et lorsqu'un des comparses de Giant a cette malchance, il est mandaté pour écrire à la veuve et lui annoncer la mauvaise nouvelle. Plutôt que s'exécuter, Giant décide d'entretenir la correspondance et de continuer d'acheminer de l'argent à la famille du défunt.

Immigration

Giant n'a rien d'autobiographique, mais comme Mikaël est immigrant lui-même, Français d'origine installé à Québec depuis 2008, après un détour par la Guadeloupe, sa nouvelle création trouve écho dans son propre parcours. Cependant, son lien personnel le plus fort s'est manifesté lorsqu'il a rencontré l'oncle de sa conjointe, qui est Portugais. À l'image des Irlandais de sa bd, l'homme s'était exilé seul en France pour travailler, acheminant sa paie à sa famille et ne la rejoignant que durant ses vacances estivales.

«Ce qui m'intéresse est de parler de l'histoire des petites gens, précise Mikaël. Les gens courageux qui quittent les pays où ils sont en proie à la famine, répression politique ou religieuse, c'est le thème de l'immigration : comment les gens se réinventent. Je suis moi-même immigrant, même si, on s'entend, ce n'est pas dans les années 30 et je n'ai pas quitté un pays en guerre. Il y a une reconstruction à faire et c'est ça dont j'ai voulu parler : tous ces hommes qui partaient chercher du travail tout seuls, car ils ne pouvaient pas payer le billet du bateau pour toute la famille, ils envoyaient l'argent et vivaient souvent de manière misérable.»