Un bel honneur pour la boutique L'Imaginaire

Propriétaire de la boutique depuis 1986, l'homme d'affaires Benoît Doyon s'est dit surpris et heureux de cet honneur dans un créneau qu'il développe à Québec depuis 22 ans.

«Au début, c'était surtout les timbres et les monnaies. Ensuite, on a ajouté les cartes. L'univers des comics, on y est depuis 1995. On avait déjà des cartes non sportives, notamment des cartes de super-héros comme Batman et Superman, et ce sont les demandes de nos clients en ce sens qui nous ont menés vers les comics. On est partis avec un tout petit présentoir, mais on a su développer une expertise et une façon de faire au fil des années», explique-t-il.

Fierté

Ce n'était pas la première fois que la boutique soumettait sa candidature pour le prix Harry Kremer, mais elle ne l'avait jamais remporté. «On a travaillé fort pour avoir cette reconnaissance et c'est l'fun de voir qu'une boutique francophone à Québec décroche le prix de la meilleure boutique de comic books au Canada.»

M. Doyon est particulièrement fier de s'être tenu loin de l'aspect «marché aux puces» de certaines boutiques de comics en développant un système qui permet de suivre les commandes de près et de permettre à ses clients de suivre leurs séries favorites mois après mois.

Il a également salué l'apport de ses 68 employés. «Nos employés sont des gens passionnés pour les univers dans lesquels ils travaillent. Ce n'est pas difficile de recruter et, pour être honnête, 66 d'entre eux sont aussi des clients de la boutique.»

L'homme d'affaires souligne d'ailleurs que l'intérêt pour les comics américains s'est beaucoup accru au cours des dernières années, stimulé par la sortie de films mettant en vedette les superhéros de Marvel et de DC Comics, de même que par des séries télévisées qui sont inspirées de comics comme The Walking Dead, Outcast ou Preacher.

Expansion

L'Imaginaire prépare d'ailleurs une expansion au cours des prochains mois. Pour les mois de septembre et octobre, L'Imaginaire ouvrira encore trois boutiques satellites éphémères spécialisées dans les costumes d'Halloween.

Celle des Galeries Chagnon de Lévis deviendra cependant une boutique permanente avec les meilleurs vendeurs du groupe dans tous les domaines. Une autre boutique permanente, plus grande que celle de Lévis, ouvrira également ses portes à Sherbrooke dès le début du mois de novembre.