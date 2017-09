Imbattable, «seul véritable» héros ****

(Québec) CRITIQUE / En cette période où les puissants justiciers se multiplient sur papier et au grand écran, Pascal Jousselin en ajoute un de plus, mais pas n'importe lequel : Imbattable est un superhéros de BD, «le seul véritable», comme on l'écrit sur la quatrième de couverture.

Et c'est bien vrai! Imbattable résout les conflits grâce à un don unique : il est capable de passer d'une case à l'autre dans une planche en se moquant de l'ordre séquentiel. C'est donc comme s'il voyageait dans le temps pour accomplir ses missions et contrer les méchants qui ont, eux aussi, des pouvoirs du même genre.

En jouant ainsi sur les codes et sur la forme, Jousselin livre une BD gorgée d'humour et d'invention sans ne jamais se faire prétentieux - Imbattable est bedonnant et mène une vie a priori bien ordinaire. Il se permet même d'aborder des thématiques particulières sans sombrer dans la lourdeur.

En résulte une bande dessinée tout public, dans la lignée des classiques franco-belges, comme on en n'a pas lu depuis longtemps et qui fait sourire les jeunes et les moins jeunes. Savoureux.