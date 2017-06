Pour conjuguer sorties et littérature

(Québec) Nombreux sont ceux pour qui les vacances sont synonymes de temps pour lire (enfin!). Au-delà de ces doux moments de détente, il y aura de multiples occasions cet été de conjuguer sorties et littérature, dans la région et même un peu plus loin. En voici quelques suggestions.

Voilà une première suggestion de dernière minute pour faire le plein de lectures avant les vacances. Si vous avez raté la fameuse Biblio-vente des Bibliothèques de Québec au début du mois, il est possible de vous reprendre dans un principe similaire, aujourd'hui, lors de la dernière journée de la Foire du livre usagé au Patro Roc-Amadour (2301, 1 ère Avenue, Limoilou). Les livres sont en vente à 1,50 $ le kilo et les profits vont à Signes d'Espoir, un organisme qui vient en aide aux personnes sourdes. Il faut payer en argent comptant, et c'est ouvert jusqu'à 17h. Bon bouquinage! goo.gl/zZsk2K

M me Chose a aussi préparé plusieurs projets d'animation littéraire dans la ville, comme le sentier des Panneaux poétiques et une journée de la poésie. goo.gl/mnCirA

Démarré il y a quelques années par Dany Chartrand, alias M me Chose, le projet avait de quoi se faire remarquer : une bibliothèque éphémère établie en pleine plage, dans la baie de Tadoussac! Le succès fou a convaincu M me Chose de revenir, pour une quatrième année consécutive, dans la petite ville de la Côte-Nord. Résultat : dès le 24 juin, les vacanciers, petits et grands, pourront recommencer à emprunter ses ouvrages le temps d'une lecture paisible, les pieds dans le sable. L'énergique

Sans aucun doute l'évènement littéraire de l'été dans la province, les Correspondances d'Eastman fêtent leurs 15 ans d'existence cette année. Du 10 au 13 août, le coquet village de l'Estrie s'anime autour de l'art épistolaire, que les festivaliers sont invités à pratiquer dans une des nombreuses chambres d'écriture. Il y a aussi une belle programmation de spectacles mettant en valeur la littérature. Du nombre, Robert Lalonde présentera des hommages à Jack Kerouac et Gaston Miron, alors que Marie-Thérèse Fortin et Christian Vézina mettront en scène des échanges épistolaires entre Gérald Godin et Pauline Julien dans Ils ne demandaient qu'à brûler. C'est aussi l'occasion de suivre des classes de maître et d'entendre l'Académicien Dany Laferrière, ainsi que le bédéiste Michel Rabagliati. www.lescorrespondances.ca

Après avoir été transformée par des rénovations, la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste change aussi de nom pour devenir la bibliothèque Claire-Martin, en hommage à une grande dame de la littérature d'ici. En cette fin de semaine d'inauguration, profitez-en pour laisser votre marque dans le quartier avec un atelier d'écriture de carnets pour petits et grands. C'est l'artiste multidisciplinaire Hélène Matte qui guidera les participants dans cette activité. Le plus beau? Pas besoin de réserver. De 13h à 15h, aujourd'hui dimanche. goo.gl/bBafJ0

Du livre au cinéma

En attendant le 8festival Québec en toutes lettres, qui sera sous le thème Écrire Québec, la Maison de la littérature a préparé cet été une programmation de films mettant en vedette le Québec, son histoire et sa littérature. Pour les friands de livres, le mois d'août sera l'occasion de revisiter en version cinématographique des classiques littéraires comme Bonheur d'occasion, Les Plouffe, Kamouraska et Maria Chapdelaine, mais aussi des oeuvres plus récentes, comme Le collectionneur et Paul à Québec. Les projections ont lieu les mardis, jeudis et samedis, à 15h, et c'est gratuit! Pour connaître l'horaire : maisondelalitterature.qc.ca

L'histoire dans les marges

Les manuscrits et livres anciens sont souvent fascinants pour leur apparence, mais aussi pour les petits secrets qu'on peut y trouver si on s'attarde aux marges, aux annotations et aux dédicaces. C'est à travers ces petits détails qu'une nouvelle exposition de la Maison de la littérature retracera les relations entre écrivains et écrivaines québécoises, depuis François Xavier-Garneau jusqu'à Pierre Perrault, en passant par Anne Hébert. Une occasion de voir des livres rares tirés entre autres des collections spéciales de la Bibliothèque de l'Université Laval. À voir dès le 28 juin et pour tout l'été à la Maison de la littérature.

Tester ses connaissances

La littérature, ça vous connaît? Seul ou avec des amis, vous pouvez tester vos connaissances lors des soirées 30 arpents de pièges organisées à la Maison de la littérature, avec la coopérative Les libraires. Les gagnants se partagent en cadeau des billets de spectacles et des chèques-cadeaux dans des librairies indépendantes. Le prochain rendez-vous : le 28 juin, 19h, à la Maison de la littérature. goo.gl/4g5fWM

