Rentrée littéraire: en attendant le printemps

Isabelle Houde

Le Soleil Le Soleil (Québec) AU FIL DES PAGES / Noël est à peine derrière nous que les maisons d'édition redoublent d'ardeur au rayon des nouveautés. Le temps d'en lire quelques-unes, ce sera déjà le printemps et le Salon international du livre de Québec qui seront à nos portes. En attendant, voici une sélection - éclectique et forcément trop courte - de titres qui ont attiré notre oeil en cette rentrée hivernale.

Romans

Le sous-majordome, Patrick deWitt, Alto Après sa remarquée épopée western des Frères Sisters, Patrick deWitt revient en traduction chez Alto avec Le sous-majordome, décrit comme «une relecture alpine d'un conte des frères Grimm qui auraient forcé sur le schnaps». Quand Lucien Minor, menteur compulsif, s'engage comme sous-majordome au château de l'énigmatique baron d'Aux, tout peut arriver. Le ciel Sylvie Drapeau, Leméac La comédienne Sylvie Drapeau revient avec une suite à son premier roman, Le fleuve. À 20 ans, sa narratrice n'est maintenant plus une enfant, mais elle est encore à la recherche d'elle-même. Les temps de la cruauté Gary Victor, Philippe Rey L'auteur haïtien, qui était invité du dernier festival Québec en toutes lettres, propose une nouvelle histoire noire, à travers trois époques de la vie de Carl Vausier, marquées par différentes violences et certains mystères au coeur des vives tensions de la société haïtienne.

Les furies Lauren Groff, L'Olivier Ce n'est pas une nouveauté chez nos voisins du sud, mais voilà que nous aurons accès à la traduction française du roman Fate and Furies, que le président sortant Barack Obama avait désigné comme son livre favori en 2015. Un suspense en deux versions d'une même histoire d'amour, celle d'un dramaturge au succès planétaire, et celle de sa femme, qui l'a soutenu dans l'ombre.

Marée montante Charles Quimper, Alto L'auteur de Québec lance son premier roman, l'histoire du deuil d'un père qui a perdu sa fille, noyée. Un récit qu'on promet lumineux, «émouvante dérive sur le thème de l'absence mâtinée de poésie douce et saline». Des chants pour Angel Marie-Claire Blais, Boréal Ce neuvième et avant-dernier volet du cycle Soifs nous fait entrer dans l'âme du Jeune Homme, suprématiste blanc qui décide d'attaquer une église noire et d'assassiner toute la congrégation qui y est réunie ce matin-là. D'autres personnages des précédents romans de Marie-Claire Blais, comme Mère ainsi que Mélanie et son fils Vincent, reviennent dans l'histoire.

La séparation des corps Émilie Andrewes Druide Un cinquième roman pour Émilie Andrewes qui aborde une relation amoureuse singulière entre une jeune femme, Christina, et Marie-Ange, la cuisinière de la maison familiale. Une collision imprévue entre deux générations et deux milieux sociaux différents. Comment écrire un best-seller Éric St-Pierre La Shop (Québec Amérique) Après À l'abri des hommes et des choses, de Stéphanie Boulay, le nouveau titre de la collection La Shop promet un ton grinçant. Mise en abyme d'un auteur à succès qui écrit des livres sur comment être un auteur à succès, et qui veut enseigner à sa nièce les préceptes de sa réussite. Sauf que j'ai rien dit Lily Pinsonneault Québec Amérique Un premier roman pour la blogueuse Lily Pinsonneault, où une jeune femme à l'humour mordant raconte comment elle a succombé au beau Joseph, avec qui elle a mené une histoire reposant beaucoup plus sur les fantasmes dont elle l'a investi que sur la réalité. Les rivières suivi de Les montagnes François Blais L'instant même François Blais (Document 1, La classe de Madame Valérie) s'amuse ici à manipuler les codes du roman noir et du roman fantastique, dans deux histoires qui racontent la disparition d'une fillette dans un centre commercial à Trois-Rivières, et les aventures d'un écrivain en résidence qui croit l'endroit hanté.

Romans historiques

Ciel de guerre sur nos amours Claire Bergeron Druide Inspiré d'un fait vécu survenu en Abitibi, ce nouveau roman de Claire Bergeron (Les amants maudits de Spirit Lake) raconte le destin d'une mère dont la fillette de 4 ans disparaît lors d'une foire agricole, en 1955, et qui porte un lourd secret depuis la Seconde Guerre mondiale. Chez Gigi - Le petit restaurant du coin, tome 1 Rosette Laberge Druide Le Québec des années 50 revit dans cette nouvelle saga historique entamée par Rosette Laberge. On y fera la rencontre de Rita, Béa et Laurence, trois jeunes femmes qui traînent au restaurant de madame Gigi, la mère de Rita. Un histoire trempée dans le rock'n roll et les milkshakes...

Rue des Remparts Micheline Lachance Québec Amérique Sous la plume de l'auteure du Roman de Julie Papineau, trois jeunes femmes deviennent les protagonistes du conflit ayant culminé en 1759 par la défaite lors de la bataille des Plaines d'Abraham.

Biographies

Céline - René, un amour plus fort que tout Jean Beaunoyer, L'Archipel L'ancien journaliste Jean Beaunoyer revient avec un troisième livre (toujours non autorisé) sur Céline, plus particulièrement sur sa relation avec son impresario et mari René Angélil, mort il y a un an, le 14 janvier. Paul Buissoneau en mouvement Jean-Fred Bourquin, Boréal Le journaliste Jean-Fred Bourquin dresse une biographie du grand homme de théâtre Paul Buissonneau, décédé il y a deux ans, en laissant la parole à ceux qui l'ont connu, notamment Fred Mella, Andrée Lachapelle, Yvon Deschamps, Marcel Sabourin, Michel Tremblay et Wajdi Mouawad. Louise Beaudet - De Lotbinière à Broadway, 1859-1947 Marjolaine Saint-Pierre, Septentrion Une histoire intrigante que celle de Marie Louise Anna Beaudet, une enfant de Lotbinière qui a émigré (comme tant d'autres) aux États-Unis au milieu du XIXe siècle et dont le théâtre fut la bouée de secours. «Little Miss Beaudet» a connu une carrière internationale époustouflante.

Nouvelles

Le Diable est dans les détails Leïla Slimani, L'Aube Le mois de février amènera chez nous la nouvelle parution de la récipiendaire du Goncourt 2016, Leïla Slimani. Après Chanson douce, l'auteure française propose un recueil de nouvelles mordantes et acérées sur la montée de l'intégrisme religieux, des deux côtés de la Méditerranée. Nous sommes bien seules Julie Bosman, Leméac Quinze nouvelles, autant de femmes entre 32 et 85 ans qui vivent seules, la plupart depuis au moins une vingtaine d'années. L'auteure s'est inspirée d'échanges avec des femmes de tout acabit, célibataires, femmes séparées, homosexuelles refoulées, veuves...

Combien de temps encore? Gilles Archambault Boréal Chez Boréal, c'est le grand Gilles Archambault qui ouvre la saison avec un recueil de 24 nouvelles, annoncées comme des variations autour d'un même thème : qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce qu'avoir vécu? Que reste-t-il de la passion amoureuse, de l'amitié, de l'attachement filial, une fois que le temps a commencé son oeuvre d'effacement et de rehaussement de tout ce qui a eu lieu?

Polar

Les clefs du silence Jean Lemieux Québec Amérique Une cinquième enquête pour le sergent André Surprenant, qui commence avec un médecin retrouvé poignardé et scalpé dans son bureau, avec trois blocs gravés des lettres F, L et Q. Indice ou fausse piste? Où le soleil s'éteint Jacques Côté, Alire Cinquième tome d'une série culte du polar québécois, le roman annonce le retour du tandem d'enquêteurs Duval et Harel. Une affaire au début des années 80 mêle un corps sans tête découvert sur la voie ferrée à la hauteur du tracel de Cap-Rouge, le cadavre d'une fille repêché dans le fleuve et l'assassinat d'une femme à Donnacona. Le 489 Michael Draper Leméac L'auteur de romans policiers Michael Draper s'aventure cette fois en Thaïlande, où son personnage, Lara McCoy, tente de refaire sa vie loin de sa carrière d'agent secret à la CIA qu'elle a décidé d'abandonner après avoir frôlé la mort. Elle se retrouvera malgré elle mêlée à une histoire de meurtre...

Idées noires François Gravel Québec Amérique L'inimitable François Gravel s'attaque à des thèmes sombres avec un recueil de courtes nouvelles... Gageons que l'humour ne sera pas loin même s'il nous parle de meurtre, de cambriolage, de mensonges...

