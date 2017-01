Tintin au pays des Soviets en couleurs: audace ou sacrilège? 

L'album colorisé est attendu mercredi en librairie en France, en Belgique, en Suisse et au Canada.

Coédité par Casterman et les éditions Moulinsart, ce Tintin revisité bénéficie d'une nouvelle couverture mettant l'accent sur le mouvement et la vitesse. On voit une course-poursuite entre une voiture pilotée par Tintin et un avion quand l'original montrait un Tintin debout et assez statique devant les murs du Kremlin.