Le livre de la semaine: Les yeux tristes de mon camion

L'auteur: Anthropologue, passionné d'histoire, conteur exceptionnel, amoureux de la nature, amateur de football, de baseball, de hockey, de vieilles bagnoles et du ragoût de pattes de belle-maman, ami des Amérindiens, mais surtout observateur intelligent et infatigable de notre monde, scruté à hauteur d'homme sans se laisser distraire par ce qu'on en dit dans les journaux.

CRITIQUE / Qui donc s'intéresse à la parenté de l'auteur, à sa tante Monique, réfugiée en Californie, à son affection irrationnelle pour la voix de Jacques Doucet, aux péripéties de sa vaillante Honda, à ses ennuis de santé, à la tendresse que lui inspire le Stade olympique de Montréal, à ses découvertes autour des peuples amérindiens et des obscurs héros canadiens-français à la grandeur du continent?

Mais voilà, Serge Bouchard est un conteur extraordinaire capable de révéler une âme, une poésie propre à tout ce qu'il affectionne. Il a beaucoup voyagé, par tous les moyens, et son regard ne s'est jamais fatigué même si ses jambes ne parviennent plus à le porter. Mieux, il a conservé et longuement mûri ses souvenirs et ceux qu'il a empruntés aux camionneurs, avec qui il partage ce plaisir sans fin de voir les paysages défiler.

Le résultat est un recueil de 28 petites histoires magnifiquement écrites, scénarisées avec finesse et une chute débordante d'intelligence et de sensibilité. Le plus souvent, le ton est amusé, surtout quand il est question de lui et de ses proches, mais il adopte des mots plus graves pour aborder les dérives capitalistes et se laisse parfois porter par la colère à propos du traitement infligé aux beautés de la nature et aux peuples autochtones.

S'il avoue «ne pas avoir suivi le beat de sa génération» et s'en être tenu au rythme du contemplateur, Serge Bouchard a respiré pleinement l'air de son temps, mais n'en a conservé que l'essentiel. Bien conscient qu'il a beaucoup roulé, il se demande, faussement amusé, s'il ne sera pas lui-même le dernier humain. Plus on avance dans son livre, plus on s'en inquiète. Serge Denis, La Tribune ****

