Achromatopsie: révélations dans l'ombre

À VU, le Barcelonais Joan Fontcuberta a donné en pâture des cartons d'invitation à des expositions d'arts visuels à des escargots, dont la voracité altère les images. «Ils sont surtout friands d'expressionnisme abstrait et de rouge», a noté l'artiste.

Estelle Evrard et Ezio Puglia - deux chercheurs qui ont écrit sur le free port du Luxembourg, où transitent des biens invisibles (dont des oeuvres d'art) pour servir des intérêts financiers - présentent des éléments de leur recherche dans un coffre aux compartiments secrets.

Marie-Andrée Godin présente la sorcière comme une icône révolutionnaire et féministe et a conjugué différents symboles qui sont associés à celle-ci dans une installation.

Des affiches de Sylvain Bouthillette jonglent avec le mot «état» et invitent à la résistance. Jean-Charles Remicourt Marie a conçu une table de stratégie, «qui questionne comment les formes militaires se déploient de manière presque anodine dans notre quotidien et qui montre que la société est faite pour les fins stratèges», note Émilie Roi.

Hugo Nadeau propose une vision du capitalisme poussé à ses extrêmes limites dans un jeu vidéo anarchiste où la ville de Québec est devenue le royaume de l'automobile avec des robots-citoyens. Il s'agit d'un lieu dans un univers virtuel beaucoup plus vaste, qui comprend des utopies et des dystopies.

Andrée-Anne Dupuis Bourret signe La machine paysage chez Engramme, une installation constituée de différents modules de papier imprimé. Sous des éclairages ciblés, de petites saynètes naissent dans ces jardins hydroponiques aux couleurs vives et ces escalades de blocs aux allures de jeux vidéo ou de vitrines de magasin. Un travail obsessif, ludique, coloré, qui a contrebalancé la réflexion sérieuse en noir et blanc que l'artiste a menée pendant sa maîtrise à l'UQAM. Le jeu, pour le regardeur, consiste à suivre les différents parcours que la couleur crée dans cet espace à la fois foisonnant et ordonné, animé par le bruissement des ventilateurs, qui fait écho au vent qui s'agite de l'autre côté des larges fenêtres.

À voir jusqu'au 8 octobre