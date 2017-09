Pippin débarque à Québec

L'acteur écossais s'est rendu célèbre grâce à son rôle de Peregrïn Touc, dit Pippin, dans l'adaptation cinématographique de la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson.

L'événement qui se déroule annuellement dans plusieurs villes du monde se veut un rendez-vous incontournable pour les mordus de science-fiction, de superhéros et de tous les produits dérivés qui y sont associés.

Outre Boyd, on note la présence du légendaire bédéiste Arthur «Zombie King» Suydam, réputé pour sa contribution couronnée de prix à The Walking Dead, Marvel Zombies, Deadpool et Army of Darkness.

Pour l'horaire détaillé des activités : www.comicconquebec.com.