Julien Boily: sonder les reflets

(Québec) Hors champ , la première exposition de Julien Boily à la Galerie 3 nous permet de plonger à pieds joints dans sa réflexion sur les objets électroniques, l'obsolescence programmée et le leurre quasi parfait du 3D. Des sujets qu'il développe à la fois avec un ordinateur et avec un mode d'expression millénaire, la peinture.

Dans ses oeuvres, des sphères flottent en duo et reflètent toutes sortes de choses, comme si elles étaient des boules de cristal ou des miroirs arrondis. Le procédé évoque à la fois la peinture ancienne et la technique de prise d'image sur 360 o de Google Map.

«Au départ, ce sont des natures mortes, expose l'artiste en désignant ses oeuvres. Celles-ci permettaient aux artistes de montrer leur dextérité avec différents matériaux. En se demandant quels matériaux sont typiquement représentatifs de notre époque, on pense à tout ce qui est fait à base de plastique, de pétrole, de polymères et les appareils électriques que je représente comportent beaucoup de ces plastiques-là.»

On ne sera pas surpris d'apprendre que dans une autre vie - et un autre millénaire - Julien Boily travaillait en infographie 3D. Le vocabulaire, les référents, font partie de son bagage artistique, tout comme l'histoire de l'art, la peinture et la sérigraphie.

Ses sphères arborent souvent des cadrans qui indiquent «Hi» et «Lo» à la manière des électroménagers qu'on utilise au quotidien et qu'on ne voit plus. «Elles ont deux états et par anthropomorphisme, on se demande presque si elles ont des émotions», note-t-il.

Avant de jouer avec les algorithmes pour créer des objets inventés, qui ressemblent un peu à des cristaux, il photographiait les objets afin de s'en servir comme référence pour ses tableaux. «Mais j'ai voulu me libérer de la contrainte des objets physiques. Sur l'ordinateur, j'ai le contrôle sur tout, je peux les faire flotter dans l'espace». Pour accentuer cet effet, il dessine des ombres portées sur des bouts de comptoir en mélamine, qui flottent au bas de ses compositions. Avec ce matériau lié à l'industrialisation (et qui est aussi un leurre de qualité) il s'est amusé à créer des presque-sphères avec des morceaux triangulaires, découpés dans des meubles abandonnés, qu'il a baptisées Courtes pointes en hommage au savoir-faire traditionnel, qu'il aime bien mettre en relation avec la culture numérique.

Jusqu'au 8 octobre, à la Galerie 3, 247, Saint-Vallier Est, Québec