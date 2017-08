L'art urbain donne des couleurs à une banlieue morne de Beyrouth

Vu de l'entrée de la capitale libanaise, le quartier d'Ouzaï ressemble à un ramassis de constructions désordonnées, mais en s'aventurant à l'intérieur, on découvre de petits immeubles servant désormais de canevas à l'art urbain.

Les artistes qui ont participé au projet «Ouzville» ont peint des bâtisses de bleu, rouge, jaune et vert éclatants, et en ont orné d'autres de peintures murales, de graffitis et de personnages de bandes dessinées.

Le projet est une bouffée d'air frais pour Ouzaï, un quartier informel sur la côte méditerranéenne au sud de Beyrouth.

Avant la guerre civile (1975-1990), ce secteur se vantait d'avoir les plus belles plages de sable, aux noms évocateurs comme Acapulco, mais à partir de l'invasion israélienne du Liban-sud en 1978, des déplacés ont commencé à s'y installer, construisant des habitations sans permis.

Durant des décennies, ces constructions sauvages d'où pendent des amas de câbles électriques ont été la première image du Liban aperçue par les voyageurs en atterrissant à l'aéroport adjacent. Le projet Ouzville modifie désormais quelque peu l'allure du quartier Ouzaï.