Naviguer à l'instinct dans les arts visuels

(Québec) Les centres d'artistes et les galeries d'art actuel de Québec quittent leur légère torpeur estivale et entament la nouvelle année culturelle avec des propositions aussi diversifiées qu'intrigantes. Par où commencer? Nous avons écumé les programmations et nous vous présentons, d'instinct, ce qui a retenu notre attention.

› Confondre l'ordinaire: 8 septembre au 1er octobre, Lieu

Gabrielle Boucher révèle la poésie des objets industriels (soucoupes, hachoirs à viande et autres) et prépare une installation de grande envergure pour occuper l'espace d'exposition de la rue du Pont. L'artiste de la région de Portneuf a reçu la mention coup de coeur du public à la dernière Foire en art actuel de Québec (qui, elle, reviendra seulement ce printemps, a-t-on appris).

› Sarah Thibault : Embourgeoiser le sauvage: 15 septembre au 22 octobre, Regart

Inspirée par la beauté extravagante, voire arrogante, des jardins de Versailles, Sarah Thibault (diplômée en joaillerie et en sculpture) a nourri une réflexion sur le pouvoir de l'homme sur la nature. La galerie deviendra un grand jardin baroque, avec, devinons-le, quelques surprises qui inviteront à la réflexion.

› Adieu la photographie: 20 septembre au 17 décembre, Maison Hamel-Bruneau

Hélène Matte a rassemblé des oeuvres de 12 photographes qui continuent d'explorer les possibilités de leur médium à une époque où la photographie est accessible à tous (et à toutes les dérives des égoportraitistes, instagrameurs et autres addicts de l'image). Camera Obscura, appareil argentique, polaroïds, images d'archives, collages, sculptures se côtoient. Avec entre autres Giorgia Volpe, Patrick Altman, Simon Dumas, Guillaume D. Cyr et Moïa Jobin-Paré.

› Achromatopsie: 8 septembre au 9 octobre, OEil de poisson

Une exposition «à basses ondulations chromatiques» qui rassemble des artistes et auteurs qui utilisent l'art pour exposer de manière brutale et incisive leurs questionnements sur notre modèle social. On y verra le travail d'Anne-Valérie Gasc, de Marie-Andrée Godin, de Jean-Charles Remicourt-Marie, d'Ezzio Puglia, d'Estelle Evrard, de Sylvain Bouthillette et de Hugo Nadeau. À suivre...

› Géométrie et Phase I : Objets matières: 9 septembre au 8 octobre, Bande vidéo

La Bande Vidéo célèbre son 40e anniversaire en présentant deux expositions plutôt qu'une et en habitant la vitrine de la Manif d'art. Jocelyne Alloucherie signe Géométrie, un récit imaginé à partir du soliloque d'un promeneur solitaire dans des jardins publics et pour lequel les prises d'images ont été réalisées sur plusieurs hivers. Mélanie Bédard propose pour sa part une ode aux gestes créatifs qui inclut tricot, gravure sur bois, peinture, etc. dans un grand jaillissement commun des savoir-faire.