Thierry Arcand-Bossé: intrigante banalité

Josianne Desloges

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil Suivre @JosieDesloges (Québec) Êtes-vous parfois assommé par la démultiplication de la banalité? Par l'accumulation des images collectées et stockées dans le grand magma numérique, où Google images plonge comme un filet de pêche pour collecter tout et n'importe quoi? Le peintre Thierry Arcand-Bossé alimente la réflexion en présentant des paysages inspirés d'images captées par des webcams et accessibles en ligne.

Les personnages ont toujours été très présents dans les compositions presque cinématographiques de Thierry Arcand-Bossé. L'artiste de Québec avait besoin de changement - la quarantaine, peut-être, offre-t-il comme hypothèse - et s'est tourné vers le paysage, en ancrant la tradition dans la réalité du XXIe siècle, où l'ordinateur et autres écrans sont devenus des fenêtres sur le monde accessible et inaccessible. «De plus en plus, les artistes utilisent Internet lorsqu'ils ont besoin d'images. C'est devenu une action banale, un automatisme, qu'on fait sans se poser de questions. À force d'essayer de prendre du recul, de m'observer travailler avec cet outil-là, j'ai décidé de m'en inspirer», explique Arcand-Bossé. Il pousse plus loin la réflexion, essayant d'établir un corpus qui ne pourrait exister sans la présence de l'ordinateur. «J'aime ce paradoxe-là : faire une peinture très traditionnelle, mais complètement tributaire de la technologie», note-t-il.

Agrandir Google Earth II (Montagnes près de Belluno, Italie). Acrylique et huile sur toile. Arcand-Bossé y a reproduit les anomalies de Google Earth lorsque l'internaute se déplace trop rapidement.

Le voilà lancé, il y a un peu plus d'un an, dans une chasse aux images, en utilisant le réseau de plus en plus fourni de caméras qui sont braquées sur les territoires et les routes de la planète. Même si une date et une heure précise est indiquée au bas du tableau, comme s'il s'agissait d'une saisie d'écran, les toiles sont constituées à partir de plusieurs images collectées au fil de ses pérégrinations virtuelles, qui devenaient presque obsessives lorsqu'un point de vue découvert au hasard captait son attention. Le plus souvent, ce sont les mots «webcam» et le nom d'un État américain qui le menaient à ses sujets. «Parce qu'aux Etats-Unis, il y a vraiment des webcams partout. Il y a une diversité de sujets, de points de vue, tous plus banals les une que les autres», indique l'artiste. Les toiles sont assez fidèles, dans l'ensemble, à ses images sources, mais sont minutieusement retravaillées à l'huile. «Ce que les webcams nous proposent, ce sont souvent de petits fichiers, avec peu de détails, donc ma peinture est beaucoup plus détaillée, avec une plus grande gamme de couleurs, que la source», explique-t-il. Créer du brouillard, traduire le grain photographique, les changements de textures, lui a permis de mener diverses explorations techniques. «Il y a certains pigments qui sèchent moins vite. Je suis en train de changer complètement ma palette de couleurs en fonction de ça», signale-t-il notamment. La figuration en veille Un autre corpus, qui évoque les mouvements chromatiques des écrans de veille d'un ordinateur, fait partie de l'exposition présentée à la galerie Lacerte. «J'aime questionner la peinture figurative en faisant des liens avec la peinture abstraite. Certains paysages ressemblent à des écrans de veille, et les écrans de veille sont devenus pour moi un prétexte pour faire de la peinture abstraite», expose le peintre.

Agrandir Webcam IV (Top of Mountain). Huile sur toile. Thierry Arcand-Bossé s'inspire d'images captées par des webcams et accessibles en ligne.

Ces explorations lui permettent également de questionner la valeur de l'art et de l'image. «Qu'est-ce qui fait que mon écran de veille acquiert une valeur lorsqu'on le présente comme un tableau dans une galerie d'art en tant qu'oeuvre abstraite?» demande-t-il. Les anomalies - sorte de rubans de couleurs en dégradés - qui apparaissent dans Google Earth lorsqu'un internaute se déplace trop rapidement dans un espace, et que Thierry Arcand-Bossé a reproduit sur des paysages montagneux, donne l'impression qu'il a marié les deux corpus. Gris Google sera présenté jusqu'au 2 juillet au 1, côte Dinan, Québec. Info : 418 692-1566 ***

