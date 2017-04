Bel hommage à l'ex-ministre Gérin-Lajoie

(Québec) Le Musée de la Civilisation et le gouvernement du Québec ont profité mercredi de l'inauguration de l'exposition Le Québec et le monde : 50 ans d'action internationale pour rendre hommage à l'ex-ministre de l'Éducation et ex-président de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), Paul Gérin-Lajoie.

Le premier ministre Philippe Couillard a profité de l'occasion pour remettre sa première médaille des 50 ans du ministère des Affaires internationales et de la Francophonie à M. Gérin-Lajoie, maintenant âgé de 97 ans.

«C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici en compagnie de M. Gérin-Lajoie, dont la doctrine de faire rayonner nos compétences partout sur la planète marque toujours notre action», a déclaré le premier ministre.

La ministre Christine Saint-Pierre a également rendu hommage à l'ex-ministre et a rappelé que c'est à deux semaines de l'ouverture d'Expo 67 que le ministère des Affaires internationales et de la Francophonie avait été créé.

«Et c'est le statut distinct du Québec qui rend ce rayonnement international nécessaire», a repris le premier ministre.

Indiquant d'entrée de jeu qu'on lui avait dit «Sois cool!», M. Gérin Lajoie a exprimé sa fierté de constater toutes les réalisations du ministère au fil des années.

Exposition multifacettes

Il venait de visiter l'exposition dans laquelle on retrouve, entre autres, le trophée Grammy remporté par Céline Dion pour la pièce The Beauty and The Beast et l'Oscar de Frédérick Back pour le court-métrage L'Homme qui plantait des arbres.

La culture, mais aussi la politique, l'innovation et le sport occupent d'ailleurs une place de choix dans l'exposition qui demeurera en place jusqu'au mois de novembre.

Une enseigne du grand couturier Jean-Claude Poitras y côtoie la torche olympique des Jeux de 1976, des médailles de l'athlète paralympique Chantal Petitclerc, le costume original de Passe-Partout, la veste de Robert Charlebois et le bustier de Stella Spotlight porté par Patsy Gallant dans Starmania en 1993.

Le document proclamant Québec ville du patrimoine mondial de l'UNESCO y figure également, une enseigne lumineuse du métro de Montréal et le fanion qui ornait la limousine de l'ex-président français Charles de Gaulle lors de la visite où il a lancé son fameux «Vive le Québec libre!» à l'hôtel de ville de Montréal.