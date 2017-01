Achalandage doublé au Musée

La directrice du MNBAQ, Line Ouellet, s'attendait à ce que le nouveau bâtiment attise la curiosité des amateurs d'art. Mais les chiffres dévoilés au Soleil cette semaine ont dépassé les pronostics, qui visaient une hausse d'environ 40 %. «Nous n'avions pas imaginé doubler la fréquentation, confirme Mme Ouellet. Ça aurait été un peu audacieux de le faire. Ça nous réjouit d'autant plus que nos objectifs ont été largement dépassés.»

Construit au coût de 103 millions $, le pavillon vitré sis sur la Grande Allée n'a pas tardé à prouver son pouvoir d'attraction, alors que 30 000 curieux s'y sont déplacés en trois jours pendant les festivités d'inauguration, où il était accessible gratuitement. Selon Mme Ouellet, plus de 120 000 personnes ont par la suite visité la première exposition internationale présentée au pavillon Lassonde et consacrée au peintre français Pierre Bonnard. La foire Humanorium, qui s'est installée dans le jardin du Musée à la fin juillet, et des partenariats avec le Festival de cinéma de la ville de Québec ou Les Violons du Roy, par exemple, sont aussi cités comme des succès de foule par l'équipe du MNBAQ, qui refuse d'attribuer à l'effet de curiosité liée au nouveau pavillon tout le crédit de sa hausse d'achalandage.

«Je pense que c'est un amalgame, note Mme Ouellet. Je ne pense pas que le bâtiment seul aurait permis de maintenir la fréquentation jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on a offert ce nouveau musée comme une promenade qui marie l'architecture, l'art et la nature, puisque l'une des caractéristiques du pavillon, c'est qu'on a l'impression d'être dehors dedans. Je pense que c'est cette combinaison qui a séduit les gens et qui leur procure tant d'émotion.»

L'art du Québec

Par le passé, le MNBAQ a pu compter sur des expositions comme Rodin (qui a attiré un demi-million de personnes en 1998) ou Le Louvre à Québec (465 000 visiteurs en 2008) pour enregistrer ses records d'affluence. «Mais ce sont des expositions qui ont attiré des gens sur la base d'un art qui n'était pas l'art du Québec, nuance Line Ouellet. Il faut bien comprendre qu'avec le pavillon Pierre Lassonde, la proposition essentielle était fondée sur la collection du Québec et sur l'art contemporain du Québec. Pour moi, c'est un grand succès d'avoir attiré presque 330 000 visiteurs sur cette base-là.»

Reste maintenant à maintenir la cadence, une préoccupation bien présente dans la tête de Line Ouellet, qui dit oeuvrer à construire une programmation qui aura «une force d'appel très grande» pour la clientèle touristique, notamment. «Je pense que le Musée est là pour rester comme produit d'appel de la ville de Québec, indique-t-elle. Il a ajouté un visage contemporain à Québec. C'est un attrait majeur. Si vous êtes un touriste, beau temps, mauvais temps, le Musée est un lieu où on peut passer toute la journée. Et ça, ça compte pour une ville quand on veut retenir les touristes...»