La peintre québécoise Corno succombe à un cancer

Joanne Corneau, de son vrai nom, se trouvait au Mexique depuis un mois pour recevoir des traitements. Elle souffrait d'un cancer de la gorge.

Originaire de Chicoutimi et diplômée de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Corno a mené une carrière prolifique à New York, où elle s'était établie en 1992.

Ses oeuvres, toujours très colorées et inspirées du pop art, ont notamment été exposées à New York, Londres, Paris, Venise, Monaco, Hong Kong, Singapour, Séoul et Dubaï.

Depuis 2006, la galerie AKA à Montréal vendait exclusivement les oeuvres de Corno au Québec.

En 2013, Corno fut l'objet d'un documentaire réalisé par Guy Édoin.