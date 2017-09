Nicole Kidman, reine de la télé

Daphné Bédard

Le Soleil Le Soleil Suivre @daph_bed (Québec) Aux derniers Emmys, diffusés le 17 septembre, Nicole Kidman s'est imposée comme la reine de la télévision. Son rôle de Céleste, une femme violentée, dans la série du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, lui a valu le trophée de la Meilleure actrice.

Kidman était très heureuse du triomphe de la série. Elle s'est même laissée emporter en embrassant Alexander Skarsgard sur la bouche devant son époux Keith Urban lorsqu'il a gagné un prix. Le chanteur country n'a pas fait de cas de l'élan d'amour de sa femme. L'élégante actrice a d'ailleurs tenu à remercier Urban et leurs deux filles lors de son discours. «J'ai deux petites filles, Sunday et Faith, et mon chéri Keith, à qui j'ai demandé de m'aider à poursuivre mon chemin artistique et ils ont eu tant à sacrifier. Alors il [le trophée] est à vous. Je veux [...] qu'elles [ses filles] se disent : "Chaque fois que maman n'est pas là pour nous mettre au lit, c'est à cause de ça."[...] Mais aussi, je veux qu'elles sachent que parfois, dans le métier d'actrice, on a la chance de faire passer un message et que c'est leur contribution.» ***

Serena Williams a un bébé Instagram

La joueuse de tennis Serena Williams a accouché le 1er septembre d'une petite fille nommée Olympia. Son papa est l'homme d'affaires Alexis Ohanian. Le couple s'est rencontré en 2015 et s'est fiancé en décembre dernier. Williams a toujours été discrète sur ses amours. On prétend toutefois qu'elle aurait eu des liaisons avec le chanteur canadien Drake et le rappeur Common.

La petite Olympia n'a que quelques semaines et pourtant, elle a déjà son compte Instagram auquel pas moins de 46 000 personnes sont déjà abonnées! On parle d'un bébé 2.0. Ses fiers parents ont publié sur Instagram deux photos de la belle petite fille dans des cache-couches, dont l'un sur lequel on peut lire Smart and strong like my mama (Intelligente et forte comme ma maman). Le couple aurait tardé à présenter sa fille au monde, expliquant qu'il y avait eu plusieurs complications après l'accouchement. Williams, 35 ans, a continué de s'entraîner tout au long de sa grossesse et a déjà hâte de retourner sur le court de tennis. Elle a d'ailleurs publié une photo d'elle récemment pour montrer à ses admirateurs que deux semaines après son accouchement, elle entrait de nouveau dans son short de jeans. Une nouvelle mode chez les vedettes qui veulent perdre rapidement le poids pris lors de leur grossesse. La petite Olympia devrait donc être vue d'ici peu sur les courts de tennis du monde. Sources : US Magazine, People, Wikipedia, EOnline, Paris Match, The Hollywood Reporter ***

Qui a dit?

«Il n'y a pas de mots pour décrire ma merveilleuse amie» La réponse au bas de la page! ***

En chiffres: 8

Nombre d'années qu'aura duré le mariage de l'ancienne chanteuse des Black Eyed Peas, Fergie, et de l'acteur Josh Duhamel. Le couple était ensemble depuis 13 ans. Tous deux s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau de la série télé Las Vegas, dans laquelle jouait Duhamel. Fergie y faisait un caméo. Des rumeurs d'infidélité de la part de l'acteur avaient ébranlé le duo peu après son mariage, mais il était demeuré soudé. Fergie et Duhamel sont parents d'Axl, quatre ans. Fergie vient tout juste de sortir un nouvel album intitulé Double Dutchess. ***

Dans le rétroviseur...

Le film Rock'n nonne, vous vous rappelez? Sorti il y a 25 ans, le long métrage mettait en vedette Whoopi Goldberg dans le rôle de Dolores, une chanteuse qui se cache de son petit ami criminel dans un couvent. Dolores revêt alors les habits d'une nonne et se donne comme mission de donner du swing à la chorale ennuyante de l'établissement. Que celui qui n'a jamais chanté à tue-tête I Will Follow Him me jette la première pierre! Cette comédie a été la plus lucrative du début des années 90, générant des recettes de 231 millions $. En 2015, on annonçait qu'une nouvelle version était en préparation. Animatrice depuis 2007 à l'émission The View, Whoopi Goldberg a eu la bonne idée de réunir plusieurs acteurs du film, qu'on pense à Harvey Keitel (qui personnifiait son petit ami), Kathy Najimi (soeur Marie-Patrick) et Wendy Makkena (soeur Mary Robert). Maggie Smith, qui incarnait Mère supérieure, a également tenu à participer à l'événement par vidéoconférence. Les acteurs et une chorale ont entonné I Will Follow Him, dirigés par Whoopi Goldberg. Rigolo. Pour voir la vidéo, cliquez ici.

