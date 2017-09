George Clooney, un homme comblé...

Le couple ne se connaissait que depuis six mois lorsque monsieur a fait la grande demande à madame. «Mon seul doute était que c'était peut-être trop tôt, se remémore Clooney. Mais il n'y avait pas de doute que nous étions faits l'un pour l'autre, que nous formions la bonne équipe.» Amal et George ne voulaient pas être parents au début de leur relation.

Mais l'acteur de 56 ans arbore un sourire encore plus grand depuis que ses jumeaux, Ella et Alexander, sont venus au monde, en juin. Un journaliste du magazine The Hollywood Reporter a eu la chance d'aller partager un délicieux repas (poulet rôti, pâtes, prunes et pêches fraîchement cueillies dans le verger) en compagnie de George, d'Amal, des jumeaux et des proches du couple à leur magnifique domaine du Lac de Côme, en Italie. (Ressentez ici la jalousie non dissimulée de l'auteure de ses lignes!)

Amal et George sont solidaires dans cette nouvelle expérience pour le moins épuisante. Alors qu'Amal doit se réveiller la nuit toutes les trois heures pour allaiter les bébés, George l'accompagne. «[...] si je ne me lève pas, je me sens coupable, vous savez?» Son nouveau statut de père a également un impact sur sa carrière. «Je crois qu'il faut considérer notre carrière sur une longue période et faire ce qui est le mieux et, présentement, je recherche des rôles différents». La paternité est à la fois émouvante et épeurante, résume-t-il. «La première chose à laquelle tu penses est: ''­­J'espère que je ne ferai pas de bêtises. [...] Je veux qu'ils soient heureux. Je veux qu'ils aient le sens de l'humour. Je veux qu'ils soient intéressés par plein de choses. Je veux qu'ils aient de la compassion pour les problèmes des autres.'' Parce que vous savez, il faut avoir de l'empathie.»

Clooney qui souffrait auparavant de solitude, malgré son groupe d'amis célèbres (Brad Pitt, Matt Damon, Cindy Crawford, etc.), admet ne plus avoir du tout ce problème. «Maintenant, ma maison est remplie de la musique rassurante de mes bébés qui pleurent. Vous devriez voir rigoler mes amis quand ils sont à la maison et me voient changer une couche. Et je leur dis: ''Oui, je sais, je sais.'' Je les ai tellement agacés pendant toutes ces années que je mérite qu'ils me traitent comme ça.» On aimerait être un petit oiseau pour voir ça. Pour lire l'entrevue: goo.gl/8uoeQB

