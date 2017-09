Meghan Markle en amour

Pour l'actrice de la série Suits : Avocats sur mesure, qui s'est confiée au magazine Vanity Fair, cette relation est pourtant tout ce qu'il y a de plus normal. «Nous sommes deux personnes qui sont très heureuses et en amour», déclare-t-elle.

Reste que leurs moindres gestes sont épiés par les paparazzis et le public. «Cette relation apporte son lot de défis, et ça vient par vagues - certains jours, elle contient plus de défis que d'autres, admet-elle. J'ai été surprise de voir comment les choses ont changé rapidement. Mais j'ai un bon système de soutien autour de moi et, bien sûr, l'appui de mon petit ami.»

Les amoureux ont gardé leur relation secrète pendant six mois. «La seule chose qui a changé est la perception des gens. Je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne et je ne me suis jamais définie par mes relations amoureuses.»

Meghan serait la première Américaine depuis 81 ans à entrer dans la famille royale. Et la reine serait ouverte à l'idée.

Kate Middleton: et de trois!

Poursuivons sur notre lancée «monarchique»! Kate Middleton et le prince William attendent leur troisième enfant. Georges, 4 ans, et Charlotte, 2 ans, accueilleront donc un petit frère ou une petite soeur au cours des prochains mois.

Comme lors de ses deux grossesses précédentes, Kate Middleton souffre d'hyperémèse gravidique, une maladie qui lui occasionne de sévères maux de coeur. Le futur papa a d'ailleurs déclaré que les nuits étaient courtes au palais de Kensington.

De son côté, le prince Harry a souligné que la nouvelle était «fantastique, formidable» et qu'il était très heureux pour le couple. Harry devient donc sixième dans la lignée pour accéder au trône. Il pourrait bien accueillir des enfants bientôt à son tour, car des rumeurs de fiançailles avec l'actrice Meghan Markle qu'il fréquente depuis plus d'un an circulent.

Dans un autre ordre d'idées, Kate et William ont eu gain de cause cette semaine contre le magazine Closer qui avait publié en 2012 des photos de la princesse, seins nus. Les photos avaient été prises au téléobjectif alors que le couple royal était en vacances dans un domaine du Lubéron, dans le sud-est de la France. ­

Closer devra verser 100 000 euros (environ 147 400 $) en dommages et intérêts au duc et à la duchesse de Cambridge. Indiscrets s'abstenir!

