Shania Twain: difficile à impressionner!

Alors que Twain écrivait les morceaux de son album Come on over (vendu à 40 millions d'exemplaires), un scandale avait éclaté concernant des photos de Brad Pitt nu. «Je me rappelle m'être dit "pourquoi tout ce bruit autour de cette affaire?" se remémore la femme de 51 ans. Je me disais : "ça ne m'impressionne pas beaucoup. Pourquoi tout ce brouhaha?"» Twain a alors écrit la chanson et la célèbre phrase : OK, so you're Brad Pitt? That don't impress me much. «On voit des gens nus tous les jours, explique Twain. C'est ce que j'ai pensé. Je n'avais rien contre Brad Pitt. Mais j'ai fait une association à ce moment entre ça et les choses qui nous font réagir.» Twain, qui s'est faite plus discrète ces dernières années, reviendra avec un nouvel album (son cinquième qui portera le titre Now), le 29 septembre. Elle amorcera une tournée de spectacles en mai et sera de passage au Centre Vidéotron le 28 juin 2018.

***