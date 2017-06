Cameron Diaz loin des projecteurs...

(Québec) Cameron Diaz s'est faite extrêmement discrète ces dernières années. Son dernier film, Annie , remonte à 2014. Quand même étonnant pour celle qui enchaînait les tournages dans les années 1990 et 2000, qu'on pense notamment à Marie a un je-ne-sais-quoi , Charlie et ses drôles de dames et Les gangs de New York .

La raison de ce retrait? Elle était lasse des voyages d'un tournage à l'autre et souhaitait prendre du temps pour faire de l'introspection. «Je me suis dit : ''Je ne me connais pas vraiment''. C'est une chose difficile à admettre. J'avais besoin de me connaître pleinement», a-t-elle raconté à une conférence sur le bien-être organisée par GOOP, l'association de Gwyneth Paltrow. Cameron n'a pas de projet pour 2017. Née en Californie, elle a d'abord été mannequin avant de se révéler comme actrice dans le film Le Masque aux côtés de Jim Carrey. Côté vie privée, elle a fréquenté Matt Dillon, Justin Timberlake, Jared Leto et Alex Rodriguez jusqu'à ce qu'elle rencontre, en 2014, celui qui allait devenir son mari, le guitariste du groupe de musique Good Charlotte, Benji Madden. Elle avait pourtant déjà déclaré que l'institution du mariage était dépassée! Comme dit l'expression : il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée!

...et plongée dans l'amour

Elle a en effet aussi profité de cette pause pour accorder du temps à Benji Madden, qu'elle a épousé en janvier 2015 après 17 jours de fiançailles. À ce sujet, Diaz affirme être heureuse d'avoir attendu la quarantaine pour se passer la corde au cou. «Je me suis mariée à 41 ans. Je crois que tout simplement je n'avais pas encore rencontré mon mari, vous savez? J'ai eu des petits amis avant. Il y a une vraie différence entre un mari et un petit ami. Et j'ai un mari qui est mon partenaire dans la vie et dans tout. Nous sommes deux personnes très différentes! Nous sommes très différents l'un de l'autre, mais nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes vraiment comme les deux doigts de la main. Tout juste assez étrange l'un pour l'autre». Diaz ne tarit pas d'éloges pour son mari, dont le frère jumeau, Joel, est marié à Nicole Richie. «Nous autres, les femmes, sommes régulièrement ''objectifiées''. Cependant mon mari a su me montrer ce que c'est que d'être dans une relation où l'on est des égaux». Elle apprécie le fait qu'il la soutient, peu importe ses projets. «Je n'ai jamais expérimenté ça avant. Je n'ai jamais été aimée de cette façon. Je le regarde chaque jour et il m'inspire. Il travaille tellement fort. Je me sens chanceuse.» C'est beau l'amour!

Sources : Eonline, Paris Match, US Magazine, Wikipedia, People

