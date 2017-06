Reese Witherspoon: l'amour de la télévision...

(Québec) Réunir autour d'une table Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Jessica Lange, Chrissy Metz et Elisabeth Moss relève de l'exploit. C'est ce qu'a réussi à faire le magazine The Hollywood reporter à l'occasion d'une table ronde qui donnait la parole aux actrices de séries télé.

Reese Witherspoon, qu'on a pu voir dans Petits secrets, grands mensonges du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, - en passant si vous n'avez pas encore vu cette série, faites-le maintenant, c'est un pur délice - révèle pourquoi elle aime autant travailler pour la télévision, elle qui a tourné dans une quarantaine de films, dont Walk the line qui lui a mérité l'Oscar de la meilleure actrice en 2006.

«On a la chance d'explorer le spectre entier des émotions que les femmes peuvent avoir. Nous ne sommes pas que des épouses ou des petites amies. Nous sommes des êtres vivants qui respirent et ont des insécurités.»

Elle dit s'être investie totalement dans son rôle de Madeline Martha Mackenzie. «Nous ne sommes pas des machines et on s'attend à ce qu'on soit dans notre personnage et qu'on décroche ensuite et parfois, c'est l'aspect le plus exaspérant de notre métier.»

... et l'horreur du sexisme

Witherspoon a fondé sa compagnie de production il y a cinq ans car elle n'en pouvait plus de lire des scénarios aux personnages féminins médiocres. «On peut soit se plaindre d'un problème ou faire partie de la solution», souligne l'actrice.

Elle a entre autres coproduit avec Nicole Kidman, Petits secrets, grands mensonges. Elle dénonce d'ailleurs le sexisme à Hollywood et dans la société en général. Elle donne en exemple les hommes qui doivent s'absenter pour leur travail. «Ils s'en vont, reviennent et sont traités comme des héros. Nous [les femmes] partons et revenons et nous nous faisons dire que nous avons abandonné nos enfants [rires].»

Sous la pression de la société, les femmes prennent des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures, croit Witherspoon. «J'ai tourné un film chaque fois que j'étais enceinte et je regrette de l'avoir fait. J'aurais aimé juste vivre ma grossesse.»

L'actrice de 41 ans a trois enfants: Ava (17 ans) et Deacon (14 ans), dont le père est l'acteur Ryan Philippe. Son petit dernier, Tennessee (4 ans), est né de son union avec son mari depuis 2011, Jim Toth.

L'actrice originaire de la Nouvelle-Orléans n'a jamais manqué d'ambition. Que voulait-elle devenir lorsqu'elle avait cinq ans? La première femme présidente des États-Unis. Rien de moins. Pour lire l'entrevue au complet: goo.gl/jrC72P

