Mel B: divorce houleux

Daphné Bédard

Le Soleil Le Soleil Suivre @daph_bed (Québec) L'ex Spice-Girl, Mel B, est au coeur d'un divorce houleux avec son mari des 10 dernières années, le producteur de films Stephen Belafonte. Dans sa requête, Mel B, alias Scary Spice, prétend que Belafonte l'a battue, menacée et exploitée tout au long de leur union.

Elle aurait tenté de quitter l'homme à plusieurs reprises, mais cédait devant ses menaces de faire paraître des vidéos de leurs ébats amoureux et de lui enlever la garde de ses trois enfants, âgés de 5 à 18 ans. «J'ai vécu la dernière décennie dans la peur qu'il publie ces vidéos intimes qui me mettraient dans l'embarras et affecteraient ma réputation et ma carrière, affirme-t-elle dans le document de la Cour. Du moment où il m'a menacée de faire ça, il m'était impossible de lui dire non, lui donnant le plein contrôle.» Une source a confié au magazine People que Belafonte contrôlait également les finances de Mel B, qui ne voyait jamais où allait son argent. Populaires à la fin des années 90, les Spice Girls ont vendu 100 millions d'albums. Depuis, Mel B a participé à plusieurs émissions de talent à la télévision comme animatrice ou comme juge. Face aux allégations, Stephen Belafonte nie tout. Une bien triste histoire à suivre. ***

Agrandir Melanie Griffith Photo AFP

Melanie Griffith: finies les chirurgies À 59 ans, Melanie Griffith n'a qu'un regret: ses chirurgies esthétiques. Il faut dire qu'elles sont assez désastreuses... Dans une entrevue au journal britannique The Times, Griffith reconnaît être passée sous le bistouri et avoir eu recours aux injections de Botox pour la première fois il y a 20 ans. Mais depuis quelques années, elle tente de renverser la vapeur et de faire disparaître les traces laissées par les interventions. Les commentaires des gens autour d'elle l'ont convaincue de freiner ses ardeurs. «Je m'en suis rendue compte lorsque les gens ont commencé à dire : "Oh mon Dieu, mais qu'a-t-elle fait?" J'étais tellement blessée que je suis allée voir un autre médecin et il a commencé à défaire ce qu'un autre médecin m'avait mis. Je l'ai fait faire sur mes lèvres aussi. C'était horrible! J'espère avoir l'air plus normal aujourd'hui.» Fille de Tippi Hedren, 87 ans, et maman de Dakota Johnson (Cinquante nuances de Grey), qu'elle a eue avec Don Johnson, Melanie Griffith est divorcée depuis 2014 de son quatrième mari, Antonio Banderas, avec qui elle a une fille. En ce qui concerne l'éducation de ses enfants, Griffith, qui a aussi un fils de son union avec l'acteur Steven Bauer, déclare: «Je n'ai pas fait certaines choses que j'aurais dû faire, mais dans l'ensemble j'ai été là pour mes enfants. Ils ont eu une vie bohémienne privilégiée. J'ai fait de mon mieux. Je vais continuer à faire de mon mieux.» Sources: ET Canada, Wikipedia, Paris Match, People, Agence France-Presse, US Magazine, BBC

En chiffres: 3

C'est le nombre de mois que Janet Jackson est demeurée mariée à Wissam Al Mana après la naissance de leur fils, Eissa. La chanteuse de 50 ans, soeur du défunt roi de la pop, aurait en effet quitté son troisième époux. À pareille date l'an dernier, Janet Jackson avait repoussé plusieurs dates de spectacles de sa tournée Unbreakable avant d'annoncer qu'elle était enceinte. Les causes de la séparation restent nébuleuses. Jackson et le milliardaire du Qatar ont uni leurs destinées en 2012. Jackson s'était convertie à l'islam pour l'épouser.

Sur le Web

On ne peut passer à côté de cette vidéo géniale devenue virale, avec raison. Jacob Staudenmaier, un étudiant de l'école secondaire de l'Arizona - et qui a des airs de Ryan Gosling - a recréé la scène d'ouverture du film Pour l'amour d'Hollywood pour demander à la star féminine du long métrage, Emma Stone, de l'accompagner à son bal de finissants. Le jeune homme a modifié les paroles de la chanson Another day of sun pour inviter la belle actrice, originaire d'Arizona. Stone lui a répondu par lettre quelques jours plus tard qu'elle devait malheureusement décliner la «plus belle offre qu'elle n'avait jamais reçue» puisqu'elle travaille présentement à Londres. «Je ne peux te dire quel honneur ça a été pour moi et à quel point j'ai souri en regardant cette vidéo magnifiquement orchestrée», a-t-elle ajouté. Elle termine sa lettre en disant qu'elle voit effectivement un peu de Ryan Gosling dans ses yeux! Pour visionner la vidéo, qui a été regardée plus d'un million de fois.

Qui a dit?