Bruno Mars: le legs de sa maman

Bernadette Hernandez est morte en 2013 d'un anévrisme au cerveau. Elle n'avait que 55 ans. Avant qu'elle ne s'éteigne, Bernadette a dit quelques mots à son fils. «Je l'entends toujours dire: "Continue, continue à faire ce que tu dois faire"», raconte Mars.

Dans une entrevue à l'émission 60 minutes en novembre, Mars est retourné sur les lieux de son enfance à Hawaii où il habitait dans une maison d'une pièce. Même s'il vivait dans la pauvreté, il garde de bons souvenirs de l'endroit où il a grandi. «Nous avions tout parce que nous étions ensemble», faisait-il remarquer.

Son père a également eu une grande influence sur lui. «Tout mon sens du rythme, je le dois à mon père qui m'enseignait à jouer du bongo quand j'étais enfant.» Mars se rappelle que son père aimait s'habiller de manière flamboyante et rouler en Cadillac et que ses soeurs et lui étaient gênés lorsqu'il allait les reconduire à l'école. Aujourd'hui, c'est lui qui s'habille bien et roule en Cadillac, lance Mars en riant.

Rappelons que Bruno, qui sera en spectacle à Québec en août, a commencé sa carrière à quatre ans en personnifiant Elvis Presley. On peut d'ailleurs voir le mignon petit garçon qu'il était dans cette vidéo. Pour lire l'entrevue complète : goo.gl/s7mmZx

Ashton Kutcher en furie

Plusieurs artistes ont réagi au décret imposé par le nouveau président américain Donald Trump et qui interdit aux ressortissants de sept pays musulmans d'entrer temporairement aux États-Unis.

L'acteur Ashton Kutcher est du lot. Il a partagé sa colère sur Twitter. «Ma femme [Mila Kunis] est arrivée dans ce pays avec un visa de réfugiée au milieu de la Guerre froide! Je suis hors de moi présentement! Notre nation n'a jamais été basée sur la peur. La compassion prévaut en Amérique. Nos différences sont fondamentales à notre survie.»

D'origine ukrainienne, Mila Kunis est débarquée aux États-Unis avec sa famille à l'âge de sept ans. Elle est mariée à Ashton Kutcher, qu'elle a rencontré sur le plateau de l'émission de télévision That 70's Show, depuis 2015. Le couple a deux enfants.

Parmi les autres artistes qui ont décrié la décision de Trump, on compte aussi Kim Kardashian qui a réagi sur Twitter en publiant des statistiques sur l'origine des meurtriers aux États-Unis. Ces chiffres montrent que les Américains ont plus de chances de mourir en étant frappés par la foudre qu'en étant victimes d'un terroriste. Les grands-parents paternels de Kim Kardashian, d'origine arménienne, ont immigré aux États-Unis.

Sources: ET Canada, Entertainment Weekly, Wikipedia, ET Online, People, Latina, Paris Match, US Weekly